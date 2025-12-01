कश्मीर में मौलवी और डॉक्टर के घर समेत 10 जगहों पर NIA की ताबड़तोड़ छापेमारी, दिल्ली ब्लास्ट की साजिश से जुड़े तार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने सोमवार को दिल्ली विस्फोट मामले में कश्मीर घाटी में लगभग 10 जगहों पर छापेमारी की।

सूत्रों ने बताया कि आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने मौलवी इरफान अहमद वागे, डॉ. अदील, डॉ. मुजम्मिल और आमिर राशिद के घरों सहित लगभग 10 जगहों पर छापेमारी की।

उन्होंने बताया कि शोपियां के नादिगाम गाँव, पुलवामा के कोइल, चंदगाम, मलंगपोरा और संबूरा गाँवों में छापेमारी जारी है।

उन्होंने कहा, "टीम ऐसे सबूतों की तलाश कर रही हैं जो 'सफेदपोश' मॉड्यूल और दिल्ली विस्फोट से जुड़े हो सकते हैं।"

एनआईए ने अब तक दिल्ली विस्फोट मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला क्षेत्र के पास एक कार में हुए विस्फोट में कम से कम 15 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।