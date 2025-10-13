पाकिस्तान में बैठे एचएम आतंकी जफर पर बड़ी कार्रवाई, एनआईए कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। अनंतनाग निवासी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी जफर भट उर्फ खुर्शीद के खिलाफ अनंतनाग कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। जफर भट वर्तमान में पाकिस्तान में सक्रिय है और कई आतंकवाद संबंधी मामलों में शामिल रहा है।

अनंतनाग पुलिस ने जफर भट के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे आतंकवादी जफर या संपर्क से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करें। पुलिस की कार्रवाई एनआईए अधिनियम के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायाधीश, अनंतनाग ने जफर भट के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने जफर भट की गिरफ्तारी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जफर पाकिस्तान में बैठ अभी भी कश्मीर में साजिशों को अंजाम दे रहा है। राष्ट्र के खिलफ उनकी गतिविधियां पर नकेल कसने व उसे जुड़े दूसरे लोगों को गिफ्तार करने के लिए ही कश्मीर पुलिस ने यह कदम बढ़ाया है।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक और कदम यह घटनाक्रम फरार आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में लाने और जिले में शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनंतनाग पुलिस के निरंतर प्रयासों में एक और कदम है। पुलिस ने जफर भट की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया है।