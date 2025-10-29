उमर अब्दुल्ला Vs आगा सैयद रुहल्ला के कलह में कूदे NC के सीनियर लीडर, सांसद को लेकर विधायकों को दी सलाह

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेशनल कान्फ्रेंस में जारी अंतर्कलह को शांत करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक दल सक्रिय हो गया है। पार्टी के सभी विधायकों व प्रमुख नेताओं को बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के संदर्भ में तल्ख टिप्पणियों से बचने के लिए कहा गया है।

दूसरी तरफ बागी सांसद को भी नीतिगत मामलों पर चुप रहने के लिए मनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बड़गाम विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी उपेक्षा से आहत आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रखा है। वह आए दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नीतियों पर निशाना साध, उन्हें कठघरे में खड़ा कर रहे हैं।

घाटी में शिया समुदाय के एक बड़े समूह के धर्मगुरु आगा सैयद रुहुल्ला ने खुद को बड़गाम विधानसभा उपचुनाव से पूरी तरह अलग कर लिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गत सोमवार को बड़गाम में विकास न होने के लिए आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि हम बड़गाम को एक समर्थ और कर्मठ प्रतिनिधि देने जा रहे हैं। उनका संकेत बड़गाम से चुनाव लड़ रहे आगा सैयद महमूद की तरफ था।

सीएम के खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी को अप्रासांगिक बताया। आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के समर्थकों ने इस पर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदेशन भी किया। आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने इस पर मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोई विचारधारा की लड़ाई को, सिद्धांतों की लड़ाई को अपने अहं का सवाल बनाता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।

नेशनल कान्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता ने अपना नाम न छापे जाने की शर्त पर कहा कि आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी की बयानबाजी और उनके प्रति अन्य नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणियों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।