    NC ने राज्यसभा चुनाव की चौथी सीट पर भी उतारा उम्मीदवार, कहा- 'भाजपा को आसानी से जीतने नहीं देंगे'

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:14 PM (IST)

    नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट के लिए उम्मीदवार उतारकर भाजपा को चुनौती दी है। एनसी का लक्ष्य भाजपा को आसानी से जीतने से रोकना है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पार्टी भाजपा को राज्यसभा में बहुमत हासिल करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

    नेकां का दावा है कि उनकी पार्टी चारों सीटों पर जीत दर्ज करने का प्रयास करेगी। फोटो: एएनआई।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कांग्रेस द्वारा राज्य सभा की चौथी सीट को 'जोखिम भरी' बताकर चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने सोमवार को 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। 

    पार्टी की ओर से चौधरी मुहम्मद रमजान (पूर्व मंत्री), सज्जाद किचलू (पूर्व राज्य मंत्री) और शम्मी ओबेरॉय (एनसी कोषाध्यक्ष) ने दिन में पहले ही अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए थे। हालांकि, पार्टी के राज्य प्रवक्ता इमरान नबी डार ने सबसे आखिर में अपना नामांकन दाखिल किया। 

    डार को इस सीट से मैदान में उतारते पार्टी नेताओं का कहना था कि वह भाजपा को इतनी आसानी के साथ जीत दर्ज नहीं करने देंगे। उनका उम्मीदवार इस पर सीट पर उन्हें कड़ी टक्कर देगा। इस सीट पर सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 24 वोट जबकि भाजपा के पास 28 वोट हैं। 

    आपको बता दें कि 2005 में कश्मीर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक डार दिवंगत नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व विधायक गुलाम नबी डार के पुत्र हैं। पूर्व विधायक की 2006 में दक्षिण कश्मीर में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जुलूस के दौरान ग्रेनेड हमले में मौत हो गई थी। इस हमले में डार समेत पांच लोगों की जान चली गई थी जबकि वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सकीना इट्टू बाल-बाल बच गईं थीं। 

    44 वर्षीय इमरान नबी डार ने 2014 में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन 2024 के चुनावों में भाग नहीं लिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुलगाम विधानसभा क्षेत्र में माकपा को समर्थन दिया था। 

    किश्तवाड़ के वरिष्ठ नेता किचलू के चयन को एनसी द्वारा चेनाब वेली में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। चिनाब वेली से किचलू और उत्तरी कश्मीर से चौधरी मुहम्मद रमजान सहित विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवारों को नामांकित करके नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने राज्यसभा उम्मीदवारों में व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाने का प्रयास कर रही है। 

    तीसरे उम्मीदवार शमई ओबेरॉय को 10 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस कोर कमेटी की बैठक के बाद चौधरी मुहम्मद रमजान और सज्जाद किचलू के साथ नामांकित किया गया था। 

    ओबेरॉय एक व्यवसायी से राजनेता बने हैं। ओबेरॉय पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का करीबी सहयोगी और विश्वसनीय माना जाता है। यह नामांकन व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें ओबेरॉय जम्मू क्षेत्र और सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।