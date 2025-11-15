Naugam Blast: 'खिड़की खोली तो जल रहा था थाना, रात भर सहमे बीवी-बच्चों को...'; चश्मदीद बोले- मौत को करीब से देखा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। नौगाम घटना से दहशत में है घाटी के लोग। श्रीनगर के बाहरी छोड़ के इलाके नौगाम इलाके में स्थित पुलिस थाने में शुक्रवार देर रात को हुए जोरदार विस्फोट की खबर तो इस इलाके के इर्द-गिर्द के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस भयानक घटना का पता चला। अलबत्ता घाटी के अधिकांश लोगों को इस घटना के बारे में शनिवार तड़के नींद से जागते ही पता चला और खबर सुनते ही लोग सुन हो गए।

बता दें कि शुक्रवार रात तकरीबन 11:20 को नौगाम पुलिस थाने में हुए भयानक विस्फोट जिसमें अभी तक 9 लोग (अधिकांश पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के साथ एक स्थानीय दर्जी भी शामिल है) मारे गए, से नौगाम व इसके साथ सटे इलाके दहल गए। अलबत्ता घाटी के अधिकांश लोगों को इस घटना का पता शनिवार तड़के ही इस घटना की जानकारी मिली। क्योंकि घटना के समय अधिकांश लोग सो रहे थे।

शहर के छत्ताबल इलाके के रहने वाले आदिल भसीर नामक एक युवक ने कहा कि मुझे इस वारदात की खबर शनिवार तड़के ही पहुंची। मैं नानवाई से रोटी लेने गया था। डर के साये में गुजरी पूरी रात रऊफ भट नामक एक-एक अन्य नागिक ने कहा कि यह दुखद खबर हमें आज सुबह ही पता चली। दुख हुआ कि इस वारदात में 9 कीमती जानें चली गईं। वहीं नौगाम व इसके साथ सटे इलाकों में रहने वाले लोगों के अनुसार इस घटना के बाद उन्होंने पूरी रात जाग कर गुजारी।

नौगाम पुलिस थाने से चंद मीटर की दूरी पर रहने वाले मोहम्मद अली नामक एक व्यक्ति ने कहा, हम सोने की तैयारी कर रहे थे। हमारे बच्चे सो गए थे। 11:20 पर नींद मेरी आंखों में उतरने ही लगी थी कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई थी।