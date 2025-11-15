Naugam Blast: 'मां के साथ रात भर पिता को खोजा, सुबह देखा तो उड़ चुके थे दोनों पैर', रुला देगी टेलर पर्रे की कहानी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार की रात को विस्फोट से फैली आग की लौ ने कई घरों में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि लगा कि जैसे भीषण भूकंप आया हो। आग के साथ धुएं के गुब्बार और मांस के लोथड़ों के जलने की बू फैल गई।

थाने से लगभग 500 मीटर दूर रहने वाले वाहिद जिलानी ने बम धमाके की जानकारी देते हुए कहा कि सब सहम गए और देखा कि थाना जल रहा है और मोहल्ले से बहुत से लोग तुरंत थाने की तरफ भागे।

वहां किसी का हाथ बिखरा पड़ा था तो किसी के पांव। मोहम्मद शफी पर्रे भी वहीं पड़ा था, लेकिन उसके दोनों पांव उड़ चुके थे, शरीर भी नहीं पहचाना जा रहा था। वह उम्र में मुझसे छोटा था। रात भर पिता को खोजते रहे... मोहम्मद शफी पर्रे के पुत्र ने कहा कि मेरे पिता दर्जी हैं और मोहल्ला मस्जिद कमेटी के प्रधान भी हैं। उन्हें पुलिस ने कुछ सबूतों के लिए बैग सिलाई के लिए बुलाया था। वह बीते तीन-चार दिन से थाने में ज रहे थे।

वह शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद थाने में गए थे और जब रात को धमाका हुआ तो हम सभी घबरा गए। हम थाने पहुंचे, लेकिन वह हमें नहीं मिले। हम रात दो बजे तक खोजते रहे।

घटना के बाद उनके बेटे ने कहा था कि मेरी मां चिंतित हैं। मैंने अभी तक अपने पिता को नहीं देखा है। मैंने रात के 2:00 बजे तक अपने पिता को ढूंढ़ा। लेकिन वह हमें नहीं मिले।

हमें आज सुबह उनके शव की पहचान के लिए बुलाया गया। मेरी मां रातभर से बिलख रही है।

शाम को थाने के लिए निकले थे उसने कहा कि कल शाम को जब वह घर से थाने के लिए निकले तो हमें नहीं मालूम था कि वह हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाएंगे। हम तीन भाई बहन हैं। पर्रे की पत्नी को सांत्वना देने की कोशिश कर रही उसकी बहन ने कहा कि वह अकेला कमाने वाला था।