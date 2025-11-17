Naugam Blast: थाना के आसपास के इलाके सील, फोरेंसिक और बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा
श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के बाद, फोरेंसिक टीम और सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) का बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक ने अटकलें लगाने से मना किया है और जांच जारी है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाके को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमों और सुरक्षा बलों ने रविवार को सील कर दिया है।वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एक बम निरोधक दस्ता रविवार को नौगाम स्थित विस्फोट स्थल पर पहुंचा। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम रविवार को घटनास्थल पर पहुंची और उसने पूरे क्षेत्र को सील करने के बाद सैंपल भी लिए।
इस विस्फोट की जांच जारी है। इस विस्फोट में नौ लोग मारे गए और 32 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मी और फोरेंसिक विशेषज्ञ साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर जांच कर रहे हैं। शुक्रवार को देर रात नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुए एक आकस्मिक विस्फोट से आसपास की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा। घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने शनिवार को कहा था कि घटना के बारे में कोई भी अटकलें लगाना अनावश्यक है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एक बम निरोधक दस्ता रविवार को नौगाम स्थित विस्फोट स्थल पर पहुंचा। एक अधिकारी ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने आकस्मिक विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए विस्फोट स्थल का निरीक्षण किया।
उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने नमूने एकत्र किए और आगे की जांच के लिए विस्फोट स्थल पर मौजूद अधिकारियों से भी बातचीत की। जम्मू-कश्मीर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने किसी भी आतंकवादी पहलू से इनकार करते हुए कहा कि विस्फोट की घटना में किसी भी तरह की अटकलें लगाना अनावश्यक है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।