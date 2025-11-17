Naugam Blast: थाना के आसपास के इलाके सील, फोरेंसिक और बम निरोधक दस्ता घटनास्थल पर पहुंचा 

राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाके को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमों और सुरक्षा बलों ने रविवार को सील कर दिया है।वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एक बम निरोधक दस्ता रविवार को नौगाम स्थित विस्फोट स्थल पर पहुंचा। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम रविवार को घटनास्थल पर पहुंची और उसने पूरे क्षेत्र को सील करने के बाद सैंपल भी लिए।

इस विस्फोट की जांच जारी है। इस विस्फोट में नौ लोग मारे गए और 32 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मी और फोरेंसिक विशेषज्ञ साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर जांच कर रहे हैं। शुक्रवार को देर रात नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुए एक आकस्मिक विस्फोट से आसपास की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा। घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने शनिवार को कहा था कि घटना के बारे में कोई भी अटकलें लगाना अनावश्यक है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एक बम निरोधक दस्ता रविवार को नौगाम स्थित विस्फोट स्थल पर पहुंचा। एक अधिकारी ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने आकस्मिक विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए विस्फोट स्थल का निरीक्षण किया।