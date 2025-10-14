नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा बड़ा झटका, अपने ही सांसद ने चुनाव प्रचार से किया इनकार, नेतृत्व पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। बडगाम विधानसभा सीट का उपचुनाव सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। पार्टी के बागी नेता और श्रीनगर-बडगाम संसदीय क्षेत्र के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी बातों का जवाब नहीं मिलेगा, वे चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वे केवल एक मतदाता के रूप में चुनाव में भाग लेंगे।

बडगाम विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बडगाम विधानसभा क्षेत्र शिया बहुल है। आगा सैयद रुहुल्ला इस समुदाय के प्रमुख धर्मगुरुओं में से एक हैं। वे पहले भी 2002, 2008 और 2014 में नेशनल कान्फ्रेंस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने पीडीपी के उम्मीदवार को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगा रुहुल्ला ने कहा कि वे तभी चुनाव प्रचार करेंगे, जब आरक्षण पर कैबिनेट के फैसले और निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए वादों पर ठोस कार्रवाई हो।

पार्टी नेतृत्व पर आरोप उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों और वैचारिक प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वे अपने सिद्धांतों को नहीं तोड़ना चाहते। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वह चुनावी वादों को पूरा करने में असमर्थ रहा है। मतदाताओं के साथ जुड़ाव विश्वास और जवाबदेही पर आधारित है।