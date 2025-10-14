Language
    नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा बड़ा झटका, अपने ही सांसद ने चुनाव प्रचार से किया इनकार, नेतृत्व पर उठाए सवाल

    By Naveen Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने आगामी चुनावों के लिए पार्टी के प्रचार में भाग लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया है। मसूदी का यह कदम ऐसे समय में आया है जब नेकां राज्य में अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 

    पार्टी नेतृत्व मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। बडगाम विधानसभा सीट का उपचुनाव सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। पार्टी के बागी नेता और श्रीनगर-बडगाम संसदीय क्षेत्र के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी बातों का जवाब नहीं मिलेगा, वे चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वे केवल एक मतदाता के रूप में चुनाव में भाग लेंगे।

    बडगाम विधानसभा क्षेत्र की स्थिति

    बडगाम विधानसभा क्षेत्र शिया बहुल है। आगा सैयद रुहुल्ला इस समुदाय के प्रमुख धर्मगुरुओं में से एक हैं। वे पहले भी 2002, 2008 और 2014 में नेशनल कान्फ्रेंस के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने पीडीपी के उम्मीदवार को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगा रुहुल्ला ने कहा कि वे तभी चुनाव प्रचार करेंगे, जब आरक्षण पर कैबिनेट के फैसले और निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए वादों पर ठोस कार्रवाई हो।

    पार्टी नेतृत्व पर आरोप

    उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों और वैचारिक प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वे अपने सिद्धांतों को नहीं तोड़ना चाहते। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वह चुनावी वादों को पूरा करने में असमर्थ रहा है। मतदाताओं के साथ जुड़ाव विश्वास और जवाबदेही पर आधारित है।

    सिद्धांत पर आधारित निर्णय

    उन्होंने कहा कि वे अपने वोट का मालिक हैं और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे। आगा सैयद रुहुल्ला ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी चिंताओं का समाधान नहीं होता, वे चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे। उनका निर्णय सिद्धांत पर आधारित है, न कि राजनीतिक रणनीति पर।