    नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन सांसद पहली दिसंबर को दिल्ली में लेंगे राज्यसभा की शपथ, उपराष्ट्रपति करेंगे अध्यक्षता

    By Naveen Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:38 PM (IST)

    नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन सांसद आगामी 1 दिसंबर को दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति इस शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करेंगे। यह घटनाक्रम संसद के उच्च सदन में नए सदस्यों के औपचारिक प्रवेश का प्रतीक है।

    केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में विधानसभा का गठन अक्टूबर 2024 में हुआ है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए तीनों सांसद पहली दिसंबर को दिल्ली में शपथ ग्रहण करेंगे। 

    आपको बता दें कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश की राज्यसभा में चार सीटों के लिए चुनाव गत 24 अक्टूबर को हुआ है। एक सीट पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा विजयी रहे जबकि अन्य तीन सीटों पर नेशनल कान्फ्रेंस के चौ मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबराय को जीत मिली है।

    यहां मिली जानकारी के अनुसार, चौ मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबराय पहली दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे। भाजपा नेता सत शर्मा पहले ही राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं।

    संसद का शीतकालीन सत्र पहली दिसंबर को शुरु हो रहा है जो 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। वर्ष 2021 के बाद पहली बार राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की आवाज सुनाई देगी।

    फरवरी 2021 मेंं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और जम्मू कश्मीर में विधानसभा न होने के कारण उनके उत्तराधिकारियों का चुनाव नहीं हो पाया था। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में विधानसभा का गठन अक्टूबर 2024 में हुआ है।