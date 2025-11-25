नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन सांसद पहली दिसंबर को दिल्ली में लेंगे राज्यसभा की शपथ, उपराष्ट्रपति करेंगे अध्यक्षता

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए तीनों सांसद पहली दिसंबर को दिल्ली में शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश की राज्यसभा में चार सीटों के लिए चुनाव गत 24 अक्टूबर को हुआ है। एक सीट पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सत शर्मा विजयी रहे जबकि अन्य तीन सीटों पर नेशनल कान्फ्रेंस के चौ मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबराय को जीत मिली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां मिली जानकारी के अनुसार, चौ मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबराय पहली दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे। भाजपा नेता सत शर्मा पहले ही राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं।