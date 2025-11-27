नेशनल कांफ्रेंस की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आज से श्रीनगर में, कई बड़े फैसले संभव

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस की आज वीरवार से श्रीनगर में अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक पार्टी प्रधान डा. फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय श्रीनगर में होगी।

बैठक में पार्टी के उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या पार्टी से खफा चल रहे सांसद आगा रूहुल्ला बैठक में हिस्सा लेंगे। रूहुल्ला हाल के दिनों में कई मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व से असहमत रहे हैं और उन्होंने बडगाम विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार से दूरी बनाए रखी थी, जिसे नेकां की हार का कारण माना जा रहा है।