Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेशनल कांफ्रेंस की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आज से श्रीनगर में, कई बड़े फैसले संभव

    By Satnam Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:31 AM (IST)

    नेशनल कांफ्रेंस की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आज श्रीनगर में शुरू हो रही है। इस बैठक में पार्टी की भविष्य की रणनीति, आगामी चुनावों की तैयारी और संगठन को मजबूत करने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और फैसले लिए जाने की संभावना है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    नेशनल कांफ्रेंस की बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी विचार किया जाएगा। फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस की आज वीरवार से श्रीनगर में अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, यह बैठक पार्टी प्रधान डा. फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय श्रीनगर में होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में पार्टी के उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या पार्टी से खफा चल रहे सांसद आगा रूहुल्ला बैठक में हिस्सा लेंगे।

    रूहुल्ला हाल के दिनों में कई मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व से असहमत रहे हैं और उन्होंने बडगाम विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार से दूरी बनाए रखी थी, जिसे नेकां की हार का कारण माना जा रहा है।

    हालांकि रूहुल्ला ने किसी अन्य उम्मीदवार का खुला समर्थन नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके समर्थकों ने पीडीपी उम्मीदवार आगा मुंतजिर मेहंदी के पक्ष में मतदान किया। सूत्रों का कहना है कि बैठक का मुख्य एजेंडा हाल के उपचुनावों में नेकां की करारी हार, विशेषकर उसके मजबूत गढ़ माने जाने वाले बडगाम में मिली पराजय पर चर्चा करना होगा।