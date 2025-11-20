कुपवाड़ा में नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, पिता-पुत्र गिरफ्तार; हथियार व हेरोइन बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे जिला कुपवाड़ा में पुलिस ने एक नार्काे टेरर माडूयल में शामिल पिता-पुत्र को गिरफ्तार करने और उनकी निशानदेही पर एक पिस्तौल, एक मैगजीन,सात कारतूस और 890 ग्राम हेरोइन जैसा अवैध नशीला पदार्थ बरामद करने का दावा किया है। दोनों से पूछताछ जारी है और निकट भविष्य में कुछ और गिरफ्तारियों की संभावना है।

संबधित पुलिस अधिकारियोंने बताया कि पुलिस ने एक विशेष सूचना के आधार पर पुथवारी नौगाम के रहने वाले लतीफ अहमद खान और उसके पुत्र शाहनवाज अहमद खान को गिरफ्तार किया था। दोनों के राष्ट्रविरोधी गतिविधियों व आतंकियों की मदद में लिप्त होने के सुराग मिले थे।

दोनों से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वह नार्काे टेरर माडयूल से जुढ़े हुए हैं और वह गुलाम जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकी हैंडलरों के इशारे पर एलओसी पर चिह्नित स्थानों से अवैध नशीला पदार्थ व हथियार प्राप्त कर, वादी के भीतरी इलाकों में पहुंचाते थे।

उनसे मिली जानकारी के धार पर जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल एसओजी की हंदवाड़ा इकाई के डीएसपी के नेतृत्व में एलओसी पर नाला मावर के पास तलाशी अभियान चलाया गया। इस तलाशी के दौरान एक पिस्तौल, एक मैगजीन, सात राउंड और लगभग 890 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया।