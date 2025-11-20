नौगाम ब्लास्ट में मारे गए नायब तहसीलदार, अखिल जम्मू-कश्मीर पटवार संघ ने निधन पर जाताया शोक

जागरण संवाददाता, श्रीनग। अखिल जम्मू-कश्मीर पटवार संघ ने नौगाम विस्फोट में शहीद हुए नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान के सोइबुग स्थित आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की और शोक संतप्त परिवार के प्रति एकजुटता व्यक्त की।

संघ के महासचिव सैयद दानिश कादरी ने बताया कि एपेक्स अध्यक्ष सोफी गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने खान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे राजस्व विभाग के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। कादरी ने कहा, 'हालांकि उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन मुजफ्फर अहमद खान के समर्पण और प्रतिबद्धता ने अमिट छाप छोड़ी।