    नौगाम ब्लास्ट में मारे गए नायब तहसीलदार, अखिल जम्मू-कश्मीर पटवार संघ ने निधन पर जाताया शोक

    By Raziya Noor Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:50 PM (IST)

    अखिल जम्मू-कश्मीर पटवार संघ ने नौगाम विस्फोट में शहीद नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान के परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। संघ के महासचिव सैयद दानिश कादरी ने कहा कि खान का निधन राजस्व विभाग के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा।

    नौगाम ब्लास्ट में मारे गए नायब तहसीलदार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनग। अखिल जम्मू-कश्मीर पटवार संघ ने नौगाम विस्फोट में शहीद हुए नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान के सोइबुग स्थित आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की और शोक संतप्त परिवार के प्रति एकजुटता व्यक्त की।

    संघ के महासचिव सैयद दानिश कादरी ने बताया कि एपेक्स अध्यक्ष सोफी गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने खान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे राजस्व विभाग के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। कादरी ने कहा, 'हालांकि उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन मुजफ्फर अहमद खान के समर्पण और प्रतिबद्धता ने अमिट छाप छोड़ी।

    उनके योगदान को हमेशा बड़े सम्मान के साथ याद किया जाएगा।'उन्होंने आगे बताया कि सर्वोच्च निकाय, प्रांतीय निकाय के प्रतिनिधि, जिनमें प्रांतीय अध्यक्ष और उनकी टीम शामिल थी, और साथ ही जम्मू-कश्मीर के सभी ज़िला अध्यक्षों ने शोक सभा में भाग लिया।

    दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दुआ की। कादरी ने बताया कि पदाधिकारियों ने दोहराया कि खान की शहादत से पैदा हुए शून्य को कभी नहीं भरा जा सकता।