    कश्मीर के लालचौक में रहस्यमयी परिस्थितयों में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

    By raziya noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 02:34 PM (IST)

    श्रीनगर के लालचौक स्थित प्रताप पार्क के पास एक व्यक्ति रहस्यमय हालात में मृत मिला। मृतक की पहचान मोहम्मद अल्ताफ डिगू के रूप में हुई है। पुलिस को वह बेहोशी की हालत में मिला था जिसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कश्मीर के लालचौक में रहस्यमयी परिस्थितयों में मिला युवक का शव (File Photo)

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। श्रीनगर के लालचौक में स्थित प्रताप पार्क के पास एक व्यक्ति को रहस्मयी  परिस्थितियों में मृत पाया गया। मृतक की पहचान 46 साल के मोहम्मद अल्ताफ डिगू पुत्र अब्दुल अजीज निवासी हमदानिया कॉलोनी बेमिना, श्रीनगर के रूप में हुई है।

    जानकारी के अनुसार व्यक्ति सोमवार देर शाम प्रताप पार्क के पास बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद पुलिस का एक दल मौके पर पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    बाद में पुलिस प्रतिनिधि ने शव को आगे की कानूनी और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के लिए कोठीबाग पुलिस स्टेशन के पुलिस दल को सौंप दिया और उसके मौत के मामले की जांच शुरू की।