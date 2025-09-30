कश्मीर के लालचौक में दुकान से मिला लापता व्यक्ति का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का एक व्यक्ति जो बीते एक हफ्ते से लापता था, का शव श्रीनगर के लालचौक के साथ सटे रेडक्रास रोड़ पर सिथत एक दुकान से बरामद हुआ।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह व्यक्ति 21 सितंबर को लापता हो गया था और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

अधिकारी ने बताया कि सोमवार शव की पहचान मुश्ताक अहमद पठान पुत्र मोहम्मद अकबर पठान निवासी मिनीगाह, कुपवाड़ा के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इस सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।