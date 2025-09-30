Language
    कश्मीर के लालचौक में दुकान से मिला लापता व्यक्ति का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

    By raziya noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:27 PM (IST)

    उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से लापता एक व्यक्ति का शव श्रीनगर के लाल चौक के पास एक दुकान से बरामद हुआ। मुश्ताक अहमद पठान 21 सितंबर से लापता थे और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    लालचौक में एक दुकान से मिला कुपवाड़ा के लापता व्यक्ति का शव (File Photo)

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का एक व्यक्ति जो बीते एक हफ्ते से लापता था, का शव श्रीनगर के लालचौक के साथ सटे रेडक्रास रोड़ पर सिथत एक दुकान से बरामद हुआ।

    एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह व्यक्ति 21 सितंबर को लापता हो गया था और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

    अधिकारी ने बताया कि सोमवार शव की पहचान मुश्ताक अहमद पठान पुत्र मोहम्मद अकबर पठान निवासी मिनीगाह, कुपवाड़ा के रूप में हुई है।

    उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इस सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

