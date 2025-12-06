मीरवाइज उमर फारूक ने सरकार से मांगी सफाई, कहा- सड़ा-गला गोश्त बेचने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। आल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के चेयरमैन और कश्मीर के प्रमुख इस्लामिक धर्मगुरू मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने घाटी में सड़ा-गला गोश्त बेचे जाने के स्कैंडल पर सरकार से सफाई मांगी। आज यहां जामिया मस्जिद में नमाज ए जुम्मा से पूर्व अपने खुतबे में मीरवाईज मौलवी उमर फारूक ने कहा कि चार माह से भी ज्यादा समय बीत चुका है,लेकिन जनता को जांच, टेस्ट के नतीजों या दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिली है?

उन्होंने कहा कि घाटी में यह सड़ा गला गोश्त कौन बिकवा रहा था, क्यों संबधित प्रशासन ने इसकी जांच नहीं की ,ऐसे कई सवाल हैं जो जनता को आज भी परेशान किए जा रहे हैं। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कहा कि कश्मीर में हुए इस सड़े गले गोश्त की बिक्री के स्कैंडल ने लोगों के भरोसे को हिला दिया है। सरकार ने वादा किया था कि वह पूरे मामले की जांच कर,दाेषियों को बेनकाब करेगी और उन्हें सजा दिलाएगी,लेकिन जांच कहां तक पहुंची यह किसी को नहीं पता।

मीरवाइज़ ने कहा कि यह लोगों का हक है कि वे जानें कि ज़ब्त किए गए गोश्त की जो जांच कराई गई है, उसमें क्या आया है और क्या दोषियों की पहचान करके उन पर मुकद्मा चलाया गया है, क्या उनकी दुकानों को बदं किया गया है, क्या अब ऐसा सड़ा गला गोश्त बाजार में बिकना पूरी तरह बंद हो चुका है। यह कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हर कश्मीर चाहता है।