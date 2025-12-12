'मुसलमानों को नया झटका', पीडीपी प्रधान महबूबा का आरोप, 'देश भर में 3.55 लाख वक्फ प्रॉपर्टी ‘गायब’'

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि नए UMEED डेटाबेस के मुताबिक, देश भर में 3.55 लाख वक्फ प्रॉपर्टी ‘गायब’ हैं। महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को X पर कहा, “देश भर में 3.55 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी गायब हैं, अकेले जम्मू-कश्मीर में नए UMEED डेटाबेस में 7,240 एंट्री गायब हो गई हैं। ये कमियां वक्फ एसेट्स की ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती हैं। हिंसा, तोड़-फोड़ और हक छीनने के शैली के साथ वक्फ की ज़मीन का कटाव मुसलमानों के खिलाफ सबसे नया झटका लगता है। यह कहां खत्म होगा?”

उन्होंने नए UMEED डेटाबेस का एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया, जो 9 दिसंबर, 2024 और 6 दिसंबर, 2025 को पोस्ट किए गए आंकड़ों के बीच का अंतर दिखाता है। UMEED डेटाबेस पिछले साल और इस साल मौजूद वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बीच का अंतर दिखाता है।

एक साल में वक्फ प्रॉपर्टीज़ में आई भारी कमी मुफ्ती द्वारा पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, बिहार और तेलंगाना को छोड़कर, जहां पिछले साल की तुलना में वक्फ प्रॉपर्टीज़ में बढ़ोतरी हुई है, बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेगेटिव अंतर दिखा रहा है, जिससे यह आभास होता है कि एक साल में वक्फ प्रॉपर्टीज़ में भारी कमी आई है।

एक साल में वक्फ प्रॉपर्टीज़ में 26,238 का अंतर बढ़ा इन प्रॉपर्टीज़ में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी महाराष्ट्र में दिखाई गई है, जहां पिछले साल वक्फ प्रॉपर्टीज़ में 26,238 का अंतर बढ़ा है। बिहार में सुन्नी और शिया मुस्लिम दोनों प्रॉपर्टीज़ में पिछले साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार में सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टीज़ में पिछले साल 3117 की बढ़ोतरी हुई है जबकि शिया मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज़ में 3,470 की बढ़ोतरी हुई है।