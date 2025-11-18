लाल किला विस्फोट पर महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया बयान, ‘सिर्फ दोषियों को मिले सजा, निर्दोषों को परेशान न करें'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को लाल किला विस्फोट मामले पर फिर बोलते हुए कहा कि कश्मीरियों के लिए कोई सामूहिक दंड नहीं होना चाहिए।

उन्होंने जांच प्रक्रिया का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि केवल दोषी पाए जाने वालों के साथ ही कानून के तहत सख्ती से निपटा जाना चाहिए। निर्दोषों को परेशान न किया जाए।

महबूबा ने कहा कि नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट में शामिल अमोनियम नाइट्रेट से निपटने का काम प्रशिक्षित विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए था।उचित सुरक्षा उपायों से इस त्रासदी को टाला जा सकता था।

उन्होंने यह टिप्पणी इंस्पेक्टर पीर असरार उल हक के कुपवाड़ा स्थित आवास के दौरे के दौरान कही। इंस्पेक्टर असरार इस घटना में जान गंवाने वाले नौ लोगों में से एक थे।

पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि विस्फोट ने कश्मीर को एक कठिन और भयावह स्थिति में डाल दिया है। उन्होंने खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के तरीके पर भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि इतनी तादाद में पुलिस थाने में विस्फोटक जमा कर पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को अनावश्यक जोखिम में डाला गया। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि इसे सुरक्षित रखने के लिए पेशेवर विशेषज्ञों की भी मदद नहीं ली गई। जबकि सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए इन बातों का शुरू से ही ध्यान रखा जाना चाहिए था।