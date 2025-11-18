Language
    लाल किला विस्फोट पर महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया बयान, ‘सिर्फ दोषियों को मिले सजा, निर्दोषों को परेशान न करें'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:20 PM (IST)

    पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लाल किला विस्फोट मामले पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि केवल दोषियों को ही सजा मिलनी चाहिए, निर्दोषों को नहीं। उन्होंने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। मुफ्ती ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। 

    महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को लाल किला विस्फोट मामले पर फिर बोलते हुए कहा कि कश्मीरियों के लिए कोई सामूहिक दंड नहीं होना चाहिए। 

    उन्होंने जांच प्रक्रिया का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि केवल दोषी पाए जाने वालों के साथ ही कानून के तहत सख्ती से निपटा जाना चाहिए। निर्दोषों को परेशान न किया जाए। 

    महबूबा ने कहा कि नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट में शामिल अमोनियम नाइट्रेट से निपटने का काम प्रशिक्षित विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए था।उचित सुरक्षा उपायों से इस त्रासदी को टाला जा सकता था। 

    उन्होंने यह टिप्पणी इंस्पेक्टर पीर असरार उल हक के कुपवाड़ा स्थित आवास के दौरे के दौरान कही। इंस्पेक्टर असरार इस घटना में जान गंवाने वाले नौ लोगों में से एक थे। 

    पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि विस्फोट ने कश्मीर को एक कठिन और भयावह स्थिति में डाल दिया है। उन्होंने खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के तरीके पर भी चिंता जताई। 

    उन्होंने कहा कि इतनी तादाद में पुलिस थाने में विस्फोटक जमा कर पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को अनावश्यक जोखिम में डाला गया। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि इसे सुरक्षित रखने के लिए पेशेवर विशेषज्ञों की भी मदद नहीं ली गई। जबकि सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए इन बातों का शुरू से ही ध्यान रखा जाना चाहिए था। 

    महबूबा ने आगे कहा कि मृतकों में से कई के बहुत छोटे बच्चे थे जो अब पीछे छूट गए हैं। उन्होंने सरकार से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और मुआवजा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। 

    उन्होंने यह भी कहा कि नौगाम विस्फोट में जान गंवाने वालों को उनके बलिदान के लिए वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना चाहिए। 

    महबूबा मुफ्ती ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए जवाबदेही, उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल और खतरनाक सामग्रियों के प्रशिक्षित संचालन का आह्वान किया।