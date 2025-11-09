'आपने ऐसा क्यों किया? BJP के साथ मिलकर हटाया अनुच्छेद 370 और 35', CM उमर का महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला और उन पर भाजपा के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 और 35 को हटाने का रास्ता तैयार करने का आरोप लगाया। बडगाम के रंगरेथ में एक जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर ने कहा कि महबूबा मुफ़्ती को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या किया।

उन्होंने कहा कि उन्होंने जीएसटी कानून लागू किया, भाजपा को यहां लाया और अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने की नींव रखी। हमें क्या मिला। 2016 में तबाही मची थी और उन्होंने अभी तक इसके लिए माफी नहीं मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती की सरकार के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हुई। उमर ने कहा कि गिरफ्तारी का सिलसिला उनके कार्यकाल में शुरू हुआ।

सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया पीडीपी-भाजपा शासन के दौरान शुरू हुई। 2016 के बाद कितने युवाओं को गिरफ्तार किया गया और अभी तक रिहा नहीं किया गया। कितने पीएसए मामले दर्ज किए गए, उन्हें हमें बताना चाहिए कि कितने गिरफ्तार हुए और कितने वास्तव में रिहा हुए।

उमर ने कहा कि महबूबा मुफ़्ती को अपनी भूमिका स्वीकार करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। वामपंथी दलों से तुलना करते हुए उमर ने कहा कि जब वामपंथियों ने गलती की और ज्योति बसु को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक ऐतिहासिक भूल थी।