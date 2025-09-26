'सच बोलने की चुकानी पड़ती है कीमत', सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

Language
    By naveen sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:05 PM (IST)

    पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लेह में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वांगचुक जो शांति के लिए लड़ते रहे हैं उन्हें वादे पूरे करने की मांग के लिए सजा दी जा रही है। उन्होंने लेह में कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी को कश्मीर की घटनाओं की याद दिलाई और कहा कि भारत में सच बोलना महंगा पड़ रहा है।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को लेह में पर्यावरणविद्ध सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यह गहरी चिंता का विषय है। यह गिरफ्तारी बताती है कि मौजूदा भारत में सच बोलने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

    महबूबा मुफ्ती ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बहुत चिंताजनक है। शांति, स्थिरता और सच्चाई के लिए हमेशा लड़ने वाले व्यक्ति को सिर्फ़ वादे पूरे करने की मांग करने के लिए सजा दी जा रही है।

    आज लेह में कर्फ्यू है और इंटरनेट बंद है, यह कश्मीर में लंबे समय से हो रही घटनाओं की एक दुखद याद दिलाता है। उन्होंने आगे कहा लिखा है कि आज के भारत में सत्ता को सच बताना बहुत महंगा पड़ता है, वरना जो व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी शांति और अहिंसा के लिए लड़ा, वह जेल में कैसे पहुंच सकता है?