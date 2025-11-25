जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जम्मू-कश्मीर में लगभग एक बिलियन टन लाइमस्टोन रिजर्व मौजूद

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI)ने अनुमान लगाया है कि जम्मू और कश्मीर में लगभग एक बिलियन टन लाइमस्टोन रिजर्व है। केंद्र इस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट को तेज़ करने के लिए पूरा सपोर्ट देगा। यहां पहले लाइमस्टोन ब्लॉक ऑक्शन और रोड शो के लॉन्च के साथ जम्मू और कश्मीर के भारत के मिनरल ब्लॉक ऑक्शन मैप का हिस्सा बनने पर खुशी जताते हुए केंद्रीय माइन्स मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी संजय लोहिया ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में दूसरे जरूरी मिनरल्स की भी काफी संभावना है, जिन्हें जम्मू-कश्मीर सरकार एक्सप्लोर करके इलाके के लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है।

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके डिप्टी सुरिंदर चौधरी ने गत सोमवार को यहां अनंतनाग, राजौरी और पुंछ ज़िलों में लगभग 314 हेक्टेयर में फैले सात लाइमस्टोन मिनरल ब्लॉक्स का ई-ऑक्शन लॉन्च किया।

बाकी राज्यों में अब तक 600 ब्लॉक्स की नीलामी हो चुकी “बाकी सभी राज्यों ने नीलामी की प्रक्रिया अपनाई थी, जिसे 2015 में माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट के तहत लाया गया था और अब तक लगभग 600 ब्लॉक्स की नीलामी सफलतापूर्वक हो चुकी है, जम्मू-कश्मीर पीछे रह गया था। हमने प्रदेश सरकार से संपर्क किया।

अधिकारी ने कहा, “कुछ बातचीत के बाद यह तय हुआ कि क्योंकि जम्मू-कश्मीर सरकार को नीलामी का कोई पिछला अनुभव नहीं है इसलिए हम प्रदेश सरकार के अधिकारियों से सलाह करके इन पहले सात लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी में मदद करेंगे।”

जम्मू-कश्मीर में सीमेंट उत्पादन बढ़ेगा, कम होगा ट्रांसपोर्ट खर्च यह कहते हुए कि जम्मू-कश्मीर देश के एक छोर पर है और सीमेंट का ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा हो जाता है, लोहिया ने कहा, “यह बहुत अच्छा होगा अगर हम सीमेंट के लोकल प्रोडक्शन के ज़रिए इस इलाके में सीमेंट की बढ़ती मांग को पूरा कर सकें।”

“जीएसआई ने जम्मू-कश्मीर में लगभग एक बिलियन टन लाइमस्टोन रिज़र्व का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा, “दूसरे राउंड में और ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी, जिससे जम्मू-कश्मीर में माइनिंग के माहौल में बड़ा बदलाव आएगा।” उन्होंने आगे कहा कि माइनिंग से न सिर्फ़ इस सेक्टर में रोज़गार मिलता है, बल्कि इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होती है और सरकार के रेवेन्यू में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार के माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने चुनौती यह है कि “हम कैसे, प्लान के हिसाब से और टाइम-बाउंड तरीके से, सभी संभावित एरिया को एक्सप्लोर करें और उन ब्लॉक्स को जल्द से जल्द नीलामी के लिए रखें।”

अन्य खनिजों की भी संभावनाएं, सरकार करेगी एक्सप्लोरेशन अधिकारी ने कहा कि जीएसआई ने प्रदेश में सोने के अलावा लिथियम, कॉपर, टाइटेनियम और आयरन और कोयले जैसे कुछ और डिपॉज़िट खोजे हैं, लेकिन उनमें से कितने मिनरल्स आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद हैं, इसका अंदाज़ा अभी लगाया जाना बाकी है।

प्रदेश सरकार से सात लाइमस्टोन ब्लॉक्स के लिए सफल बोली लगाने वालों की मदद पक्का करने के लिए कहते हुए, उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री UT को सपोर्ट करेगी। जम्मू-कश्मीर माइनिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सात लाइमस्टोन ब्लॉक्स की ई-नीलामी की इस नई पहल से लगभग 100 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश के लिए 500 करोड़ का रेवेन्यू लाभ होगा।।

जम्मू-कश्मीर में रोज़गार के बड़े मौके भी पैदा होंगे उन्होंने कहा, “ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्रोसेस से इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नए मौके खुलेंगे, सीमेंट और दूसरी मिनरल-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की स्थापना पक्की होगी और लोकल लोगों के लिए रोज़गार के बड़े मौके पैदा होंगे।”

उन्होंने कहा कि वे 24 नए लैंडफॉर्म ब्लॉक्स को प्रोसेस करने के प्रोसेस में भी हैं, जिन्हें अगले साल मार्च तक ई-ऑक्शन में लाया जाएगा, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये का अनुमानित रेवेन्यू आएगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में और तेज़ी आएगी। सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (IMSS) शुरू करके माइनिंग में एक नया रास्ता बनाया है, जो गैर-कानूनी माइनिंग एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग मॉनिटर्स का इस्तेमाल करता है।

एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का ट्रायल रन भी चल रहा संजय लोहिया ने कहा कि डिपार्टमेंट माइनिंग ऑपरेशन्स को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए दो हफ़्ते के अंदर अलग-अलग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का ट्रायल रन भी कर रहा है और यह सिस्टम जनवरी 2026 की शुरुआत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिक जल्द ही मोबाइल एप्लिकेशन्स के ज़रिए सीधे शिकायतें दर्ज कर सकेंगे, जिससे पब्लिक पार्टिसिपेशन और मज़बूत होगा।

भविष्य के रोडमैप और मिनरल के लिए एज ज़ोन से आगे एक्सप्लोरेशन के लिए, डिपार्टमेंट लिथियम और सफायर समेत दूसरे ज़रूरी मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन पर काम कर रहा है, जिनकी डेडिकेटेड स्टडी चल रही है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उनकी प्री-ऑक्शन होनी है। उन्होंने कहा कि पहचाने गए ज़ोन में ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, कॉपर, मेटल और शैलो गैस की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन पर एक्टिवली विचार किया जा रहा है।

माइनिंग विभाग को 100 करोड़ की वित्तीय सहायता उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ज़िम्मेदार और सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट पक्का करने के लिए डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैपिंग, रिले और फ़ीज़िबिलिटी असेसमेंट चल रहे हैं। उन्होंने कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाने, गैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और साइंटिफिक और सस्टेनेबल माइनिंग पक्का करने के लिए प्रदेश में माइनिंग डिपार्टमेंट को 100 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद देने की सिफारिश करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस को धन्यवाद दिया।