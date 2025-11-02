जम्मू-कश्मीर के सोपोर में लगी भीषण आग, रिहायशी घर पूरी तरह जलकर राख; लोगों में फैली दहशत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सोपोर के न्यू कालोनी इलाके में रविवार दोपहर आग लगने की एक घटना में एक रिहायशी घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। रिपोर्टों के अनुसार अब्दुल गफूर गोजरी के रिहायशी घर की ऊपरी मंजिल से अचानक आग फैल गई जिससे दमकल और पुलिस की टीमों के मौके पर पहुंचने से पहले ही घर राख में तब्दील हो गया।

इमारत से आग की लपटें और धुआं उठता देखा गया जिससे घनी आबादी वाले इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के तुरंत बाद सोपोर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की दमकल गाड़ियां, स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आएं और आग बुझाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया। उनके समय पर और समन्वित प्रयासों ने आग को आस-पास के घरों में फैलने से रोक दिया जिससे एक संभावित बड़े पैमाने पर त्रासदी टल गई।

हालांकि आग लगने का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया है लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि आग के पीछे की असली वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है।