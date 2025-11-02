जम्मू-कश्मीर के सोपोर में लगी भीषण आग, रिहायशी घर पूरी तरह जलकर राख; लोगों में फैली दहशत
सोपोर के न्यू कालोनी इलाके में आग लगने से एक रिहायशी घर पूरी तरह जल गया। अब्दुल गफूर गोजरी के घर में आग लगने से दहशत फैल गई। दमकल और पुलिस ने आग बुझाने का प्रयास किया और इसे फैलने से रोका। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सोपोर के न्यू कालोनी इलाके में रविवार दोपहर आग लगने की एक घटना में एक रिहायशी घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। रिपोर्टों के अनुसार अब्दुल गफूर गोजरी के रिहायशी घर की ऊपरी मंजिल से अचानक आग फैल गई जिससे दमकल और पुलिस की टीमों के मौके पर पहुंचने से पहले ही घर राख में तब्दील हो गया।
इमारत से आग की लपटें और धुआं उठता देखा गया जिससे घनी आबादी वाले इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के तुरंत बाद सोपोर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की दमकल गाड़ियां, स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आएं और आग बुझाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया। उनके समय पर और समन्वित प्रयासों ने आग को आस-पास के घरों में फैलने से रोक दिया जिससे एक संभावित बड़े पैमाने पर त्रासदी टल गई।
हालांकि आग लगने का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया है लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि आग के पीछे की असली वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है।
इस बीच पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और कहा है कि आग बिजली के शार्ट सर्किट के कारण लगी होगी। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन कर्मियों, पुलिस और समुदाय के सदस्यों की त्वरित प्रतिक्रिया और समर्पण की सराहना की जिनके प्रयासों से स्थिति को नियंत्रित करने और नुकसान को कम करने में मदद मिली। अधिकारियों ने प्रभावित परिवार को सहायता का आश्वासन दिया है और संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
