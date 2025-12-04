Language
    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:07 PM (IST)

    J&K News: सांबा में रेलवे ट्रैक के किनारे भीषण आग। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा जिला के घगवाल रेलवे स्टेशन के समीप बेई नाले पर बने पुल के उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब अचानक रेलवे ट्रैक के बिल्कुल किनारे लगी भीषण आग ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया।

    हवा की तेज़ रफ्तार और सूखी झाड़ियों के कारण आग कुछ ही मिनटों में फैलती चली गई और सीधे ट्रैक की ओर बढ़ने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बड़े हादसे की आशंका जताते हुए इसकी सूचना जीआरपी और रेलवे अधिकारियों को दी।

    उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया। उसी समय ट्रैक पर आ रही डीएमयू रेलगाड़ी को 15 मिनट तक ट्रैक पर रोक दिया। आग पर काबू पाने के बाद रेलगाड़ी आगे के लिए बड़ी। आग का दायरा लगातार बढ़ रहा था और पूरे इलाके में धुआं फैल चुका था।

    सूचना मिलते ही जीआरपी के जवान और अधिकारी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। आग ट्रैक के बिल्कुल करीब थी और फायर ब्रिगेड के आने में कुछ समय लग रहा था। ऐसे में जीआरपी टीम ने बिना वक्त गंवाए और बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए स्वयं आग बुझाने का मोर्चा संभाल लिया।

    कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक जीआरपी टीम आग को काफी हद तक नियंत्रित कर चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग के अंतिम हिस्से पर भी काबू पा लिया।

    आग पर काबू पाने के बाद ट्रैक की सुरक्षा की जांच की गई और रेलवे विभाग ने ट्रेनों के आवागमन को फिर से बहाल कर दिया। कुछ समय बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई।