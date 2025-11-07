धर्म व पर्यटन का अनूठा संगम है मानसर-सुरिंसर झील; कश्मीर की वादियों में मनमोहक पर्वतों के बीच है स्थित; आप भी करें दीदार

ललित कुमार, जम्मू। जम्‍मू-कश्‍मीर के हर मोड़ पर प्राकृत‍िक नजारे आपका स्‍वागत करते हैं। एक ओर प्राचीन मंदिरों के जगमगाते शिखर और सुंदर पहाड़ आपको बरबस आकर्षित करते हैं, वहीं दूसरी ओर यहां की झीलें भी हमारी पुरातन संस्‍कृत‍ि और विरासत को समेटे हुए पौराणिक युग की याद दिलाती हैं। सांबा जिले में स्थित मानसर और सुरिंसर झीलें भी धर्म, परंपरा और पर्यटन का अनूठा संगम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रकृत‍ि की गोद में सुंदर नजारों के साथ कुछ पल सुकून के बिताना चाह रहे हैं तो यहां निसंकोच चले आएं। चारों तरफ पहाड़ और उन पर दूर तक फैला जंगल आपको सुखद अहसास देगा ही, साथ ही जड़ी-बूटियों का असीमि‍त खजाना भी यहां मिलेगा। एक तरफ इनका अपना पौराण‍िक महत्‍व भी है और भगवान शेष नाग को मानसर झील का संरक्षक माना जाता है।

प्रकृत‍ि की गोद में फैले खूबसूरत नजारों को समेटे यह झीलें स्‍थानीय लोगों के लिए आस्‍था का केंद्र हैं तो पर्यटक और सैलानी यहां बोटिंग के साथ ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। झील के आसपास के जंगल मानसर-सुरिंसर वन्यजीव उद्यान का हिस्सा हैं और यहां हिरण, तेंदुआ जैसे वन्य जीव पाए जाते हैं। यहां चीड़, देवदार, चिनार के पेड़ों के जंगल के साथ लिली और चमेली जैसे फूल यहां के सौंदर्य को और बढ़ा रहे हैं।

मानसर के संरक्षक हैं भगवान शेषनाग मानसर झील न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर भी है। यह झील दिव्यता और मिथकों से भरी है, जो इसके आकर्षण और रहस्य को और बढ़ा देती हैं। मान्यता है क‍ि भगवान शेषनाग इस झील के संरक्षक और वे ही इसके जल के स्रोत भी हैं।

मान्‍यता है क‍ि शेषनाग तिब्बत स्थित मानसरोवर झील और जम्मू स्थित मानसर झील दोनों में निवास करते हैं। मान्‍यता यह भी है क‍ि वह आज भी एक विशाल कछुए के रूप में उसी झील में निवास करते हैं। एक अन्‍य मान्‍यता के अनुसार मानसर-सुरिंसर झील की उत्पत्ति महाभारत के महान योद्धा अर्जुन से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने मानसर में धरती पर एक बाण मारा था जो दूर सुरिंसर में जाकर निकला था। इस प्रकार दोनों झीलें अस्तित्व में आईं।