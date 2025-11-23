'अस्पतालों में डॉक्टरों के रोस्टर करें सार्वजनिक', व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल भंडाफोड़ के बाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सफेदपोश आतंक का भंडाफोड़ होने के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रहा है। अब स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को डाक्टरों के रोस्टर सही स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर डा. जहांगीर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अस्पतालों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित बनाई जाए। सभी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और ब्लाक विकास अधिकारी अपने अपने अधीनस्थ आने वाले अस्पतालों में विशेषज्ञ डाक्टरों, चिकित्सा अधिकारियों, इमरजेंसी स्टाफ, कैजुएल्टी मेडिकल अधिकारियों के नियमित तौर पर रोस्टर तैयार करें।

इन रोस्टरों को अस्पताल के मुख्य द्वार, रिसेप्शन, ओपीडी ब्लाक, इमरजेंसी, कैजुएल्टी, वेबसाइट, पोर्टल हर जगह पर प्रदर्शित करें। रोस्टर पर डाक्टर का नाम, उसका पद, विभाग, डयूटी घंटे, शिफ्ट, संपर्क नंबर भी लिखा होना चाहिए। रोस्टर को समय पर अपडेट करने की जिम्मेदारी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों की होगी।इन निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निदेशक ने सभी से इन निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करने को कहा है।