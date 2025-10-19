Language
    जम्मू-कश्मीर उपचुनाव से पहले PDP को बड़ा झटका, चौधरी हारून खटाना ने पार्टी और पद से दिया इस्तीफा

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 09:58 PM (IST)

    दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र के जनजातीय नेता चौधरी हारून खटाना ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के कुछ गलत फैसलों को अपने क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं बताया। खटाना ने कहा कि फिलहाल उनका किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। 

    Hero Image

    चौधरी हारून खटाना ने छोड़ी पीडीपी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के कोकरनाग क्षेत्र के जनजातीय नेता चौधरी हारून खटाना ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से इस्तीफ़ा दे दिया है।

    खटाना ने कहा कि उन्होंने पार्टी द्वारा लिए गए कुछ गलत फ़ैसलों के कारण इस्तीफा दिया है जो मेरे क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं थे। खटाना ने कहा कि फिलहाल मेरा किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है लेकिन मैं उचित समय पर आगे की रणनीति तय करूंगा।

    हाल ही में हुए परिसीमन के बाद अनंतनाग ज़िले का कोकरनाग विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

    गौरतलब है कि पीडीपी ने हाल ही में जनजातीय नेता चौधरी तालिब को कोकरनाग निर्वाचन क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया था। इस फ़ैसले से हारून खटाना से जुड़े कई पार्टी कार्यकर्ता कथित तौर पर निराश हैं।