जम्मू-कश्मीर उपचुनाव से पहले PDP को बड़ा झटका, चौधरी हारून खटाना ने पार्टी और पद से दिया इस्तीफा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के कोकरनाग क्षेत्र के जनजातीय नेता चौधरी हारून खटाना ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से इस्तीफ़ा दे दिया है।

खटाना ने कहा कि उन्होंने पार्टी द्वारा लिए गए कुछ गलत फ़ैसलों के कारण इस्तीफा दिया है जो मेरे क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं थे। खटाना ने कहा कि फिलहाल मेरा किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है लेकिन मैं उचित समय पर आगे की रणनीति तय करूंगा।