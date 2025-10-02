जम्मू-कश्मीर में तहरीक-ए-हुर्रियत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बडगाम स्थित कार्यालय सील
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडगाम जिले में तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को सील कर दिया है। हैदरपोरा के रहमताबाद में स्थित यह ऑफिस सईद अली शाह गिलानी द्वारा स्थापित किया गया था। पिछले साल यूएपीए के तहत एफआईआर के बाद यह कार्रवाई की गई। केंद्र सरकार ने 2023 में तहरीक-ए-हुर्रियत को गैरकानूनी घोषित कर दिया था।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडमाग जिले में स्थित तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को सील कर दिया है। यह ऑफिस हैदरपोरा के रहमताबाद में था। इसकी स्थापना सईद अली शाह गिलानी ने साल 2004 में की थी।
दरअसल बडगाम पुलिस स्टेशन में पिछले साल इसके खिलाफ यूएपीए के तहत एक एफआईआर कराई गई थी। इस पर एकर्शन लेते हुए ऑफिस को जब्त किया गया है।
यह कार्यालय तीन मंजिला इमारत में बना हुआ था। बता दें कि जमात-ए-इस्लामी से अलग होने के बाद गिलानी ने तहरीक-ए-हुर्रियत की स्थापना की थी। केंद्र सरकार ने 2023 में तहरीक-ए- हुर्रियत को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था। श्रीनगर के हाइदरपोरा के रहमताबाद में गिलानी के घर पर इस संगठन का मुख्यालय स्थित है।
पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई गैरकानूनी और विध्वंसक गतिविधियों के खिलाफ चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बेअसर करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।
पुलिस ने आगे कहा कि वे ऐसे संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे जो देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।