जम्मू-कश्मीर में तहरीक-ए-हुर्रियत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बडगाम स्थित कार्यालय सील

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बडमाग जिले में स्थित तहरीक-ए-हुर्रियत के मुख्यालय को सील कर दिया है। यह ऑफिस हैदरपोरा के रहमताबाद में था। इसकी स्थापना सईद अली शाह गिलानी ने साल 2004 में की थी।

दरअसल बडगाम पुलिस स्टेशन में पिछले साल इसके खिलाफ यूएपीए के तहत एक एफआईआर कराई गई थी। इस पर एकर्शन लेते हुए ऑफिस को जब्त किया गया है।

यह कार्यालय तीन मंजिला इमारत में बना हुआ था। बता दें कि जमात-ए-इस्लामी से अलग होने के बाद गिलानी ने तहरीक-ए-हुर्रियत की स्थापना की थी। केंद्र सरकार ने 2023 में तहरीक-ए- हुर्रियत को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया था। श्रीनगर के हाइदरपोरा के रहमताबाद में गिलानी के घर पर इस संगठन का मुख्यालय स्थित है।