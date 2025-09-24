महबूबा मुफ्ती का विधानसभा में जोरदार हमला, PSA दुरुपयोग से लेकर पर्यटन-बागवानी नुकसान पर चर्चा की मांग; यासीन मलिक के लिए भी उठाई आवाज

महबूबा मुफ्ती ने आगामी विधानसभा सत्र में जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के कथित दुरुपयोग और पर्यटन एवं बागवानी उद्योग को हुए नुकसान पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने राजमार्ग बंद होने से बागवानी क्षेत्र को हुए नुकसान पर चिंता जताई और किसानों को मुआवजा देने की बात कही। मुफ्ती ने कहा कि पर्यटन में गिरावट आई है और जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि आगामी विधानसभा में जन सुरक्षा अधिनियम के कथित दुरुपयोग और पर्यटन एवं केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी उद्योग को हुए नुकसान पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि महीने की शुरुआत से अवरुद्ध एक प्रमुख राजमार्ग को अभी तक बहाल क्यों नहीं किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुफ्ती ने पूछा, "विधानसभा को राजमार्ग बंद होने से बागवानी क्षेत्र को हुए नुकसान पर चर्चा करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने राजमार्ग बंद होने के 20 दिन बाद नितिन गडकरी को फोन किया था। यह फोन पहले क्यों नहीं किया जा सका?" जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, "किसानों के नुकसान के लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या उन्हें मुआवज़ा देने के लिए कोई पैकेज होगा? क्या किसानों के कर्ज़ माफ़ किए जाएँगे? इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद से पर्यटन में गिरावट आई है और पर्यटन पर निर्भर लोगों में निराशा है। मुफ्ती ने कहा कि जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को हटाना उमर अब्दुल्ला सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन आगामी सत्र में विधानसभा में इस पर गहन चर्चा हो सकती है।

उन्होंने कहा, "अगर एक विधायक (मेहराज मलिक) पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए पीएसए के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, तो आप आम लोगों पर लगने वाले आरोपों की कल्पना कर सकते हैं।" मुफ्ती ने आगे कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार को उन गरीब बंदियों को कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए जो अपनी नज़रबंदी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं हैं।

उन्होंने आगे कहा, "उमर साहब ने मेहराज मलिक को पीएसए के तहत नज़रबंदी के ख़िलाफ़ क़ानूनी मदद की पेशकश की थी। मेहराज मलिक को इस मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के ग़रीब बंदियों तक यह मदद पहुँचानी चाहिए।" विपक्षी नेता ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को जेल में बंद अलगाववादी नेता मोहम्मद यासीन मलिक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए।

"मैं यह नहीं कह रही कि उन्हें यासीन मलिक का मुक़दमा लड़ना चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति ने 1994 से ही नेताओं और अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर हिंसा का त्याग कर दिया है। वह प्रधानमंत्रियों से मिल चुके हैं, पाकिस्तान जा चुके हैं और आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के निर्देश पर हाफ़िज़ सईद से मिल चुके हैं।"

"यह यासीन मलिक के बारे में नहीं है। यह सरकार और अधिकारियों द्वारा दिए गए शब्दों के बारे में है। अगर हम उस शब्द का सम्मान नहीं करते हैं, तो यह जम्मू-कश्मीर, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा नहीं है।" मुफ्ती ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत को मलिक द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए गए 85 पन्नों के हलफनामे में किए गए दावों के बारे में बोलना चाहिए।

उन्होंने कहा, "सौभाग्य से, दो लोग अभी भी जीवित हैं जो मलिक (उनके दावों) के बारे में जानते थे। अजीत डोभाल और दुलत की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे बोलें। आपने एक उग्रवादी नेता को हिंसा त्यागने और गांधीवादी रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब, आप उसके पूरे अतीत का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहे हैं। यह सही नहीं है।"