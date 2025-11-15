Video: नौगाम पुलिस थाने में धमाके में 9 लोगों की मौत, CCTV वीडियो आया सामने

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। फरीदाबाद से सफेदपोश आतंकी नेटवर्क से जब्त अमोनियम नाइट्रेट में शुक्रवार देर रात को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि धमाके से थाने का एक हिस्सा ढह गया और वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग हो गई। धमाकों में पुलिस इंस्पेक्टर समेत 9 लोगों की मौत हो गई वहीं, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

इस हादसे की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसको देखकर साफ-साफ समझ में आ रहा है कि वाकई यह विस्फोट कितना खतरनाक था। बता दें कि धमाके के समय थाने की इमारत में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी व तहसीलदार समेत करीब 50 लोगों के उपस्थित होने का भी दावा किया जा रहा है। इस हादसे के घायलों का इलाज चल रहा है।