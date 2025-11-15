Video: नौगाम पुलिस थाने में धमाके में 9 लोगों की मौत, CCTV वीडियो आया सामने
श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में फरीदाबाद से जब्त अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया। धमाके से थाने का एक हिस्सा ढह गया और कई गाड़ियां जल गईं। विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए। यह विस्फोट जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों से बरामद अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान हुआ।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। फरीदाबाद से सफेदपोश आतंकी नेटवर्क से जब्त अमोनियम नाइट्रेट में शुक्रवार देर रात को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि धमाके से थाने का एक हिस्सा ढह गया और वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग हो गई। धमाकों में पुलिस इंस्पेक्टर समेत 9 लोगों की मौत हो गई वहीं, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
इस हादसे की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसको देखकर साफ-साफ समझ में आ रहा है कि वाकई यह विस्फोट कितना खतरनाक था। बता दें कि धमाके के समय थाने की इमारत में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी व तहसीलदार समेत करीब 50 लोगों के उपस्थित होने का भी दावा किया जा रहा है। इस हादसे के घायलों का इलाज चल रहा है।
जानकारी के अनुसार यह विस्फोट दिल्ली ब्लास्ट में लिप्त जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात-उल-हिंद के पकड़े गए सफेदपोश आतंकियों के गिरोह से फरीदाबाद में बरामद अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट के कारण हुआ है।
दरअसल, एफएसएल की टीम और अधिकारी आतंकी नेटवर्क से बरामद विस्फोटकों की जांच कर रहे थे और उसी दौरान यह धमाका हुआ। फरीदाबाद में पकड़े गए कश्मीरी आतंकी डॉ. मुजम्मिल के ठिकाने से जब्त किए गए 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का कुछ हिस्सा एफएसएल लैब में था और शेष को नौगाम थाने के माल गोदाम में रखा गया था।
श्रीनगर के नौगाम थाने में हुए जोरदार धमाके का सीसीटीवी फुटेज। pic.twitter.com/sDwxjZgkCM— manish negi (@withmanishn) November 15, 2025
