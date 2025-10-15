Language
    एलजी सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों को दिलाया न्याय का भरोसा, दो टूक शब्दों में बोले- 'गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा'

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों को न्याय का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उपराज्यपाल ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही और विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की बात भी कही।

    मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू-कश्मीर में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुधवार को कुपवाड़ा दौरे के दौरान आतंकवाद प्रभावित परिवारों से मिल उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को इस बात का भी विश्वास दिलाया कि आतंकी हमलों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। 

    बुधवार को अपने कुपवाड़ा दौरे के दौरान गवर्नमेंट डिग्री कालेज में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों से मिल उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन उनके पुनर्वास और न्याय को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है। 

    इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उपराज्यपाल ने एक बार फिर यह बात दोहराई कि आतंकवादियों व उनका साथ देने वाले राष्ट्र विरोधियों को “किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, “जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए।” उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही कई प्रभावित परिवारों से मिल चुकी है और उनकी चिंताएं सुन चुकी है।

    आतंकवाद पीड़ितों को मिलेगी हर मदद

    सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उन परिवारों की मदद के लिए जरूरी फैसले लिए हैं जिन्होंने अपने कमाने वाले को आतंकवाद में खो दिया है। “अगर कोई पीड़ित परिवार अपनी जमीन पर फिर से ज़िंदगी बसाना चाहता है, तो हम उन्हें पैसे से मदद करेंगे और इसे कामयाब करने में मदद करेंगे।” 

    उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने सोशल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ भी टाई-अप किया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि बिना घरों वाले परिवार पीछे न छूट जाएं। हालात को “दर्दनाक” बताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि कुपवाड़ा और श्रीनगर में कई परिवारों ने अपनी कहानियां शेयर की हैं और प्रशासन वादों के बजाय एक्शन लेने के लिए वचनबद्ध है। 

    पर्यटन पर भी जताई चिंता

    स्थानीय पत्रकारों द्वारा उठाई गई टूरिज़्म से जुड़ी चिंताओं पर, सिन्हा ने कहा कि कुपवाड़ा जिले में कई टूरिस्ट स्पॉट सिक्योरिटी रिव्यू के बाद पहले ही खोल दिए गए हैं। “आतंकवादी घटनाओं के बाद कुछ जगह अभी भी बंद थीं, लेकिन उन्हें जल्द ही फिर से खोल दिया जाएगा। मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा।” उपराज्यपाल ने कहा कि सभी आतंक से जुड़े मामलों में सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन और अकाउंटेबिलिटी पर फ़ोकस बना हुआ है।