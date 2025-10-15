एलजी सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों को दिलाया न्याय का भरोसा, दो टूक शब्दों में बोले- 'गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुधवार को कुपवाड़ा दौरे के दौरान आतंकवाद प्रभावित परिवारों से मिल उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को इस बात का भी विश्वास दिलाया कि आतंकी हमलों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

बुधवार को अपने कुपवाड़ा दौरे के दौरान गवर्नमेंट डिग्री कालेज में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों से मिल उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन उनके पुनर्वास और न्याय को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उपराज्यपाल ने एक बार फिर यह बात दोहराई कि आतंकवादियों व उनका साथ देने वाले राष्ट्र विरोधियों को “किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, “जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए।” उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही कई प्रभावित परिवारों से मिल चुकी है और उनकी चिंताएं सुन चुकी है।

आतंकवाद पीड़ितों को मिलेगी हर मदद सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उन परिवारों की मदद के लिए जरूरी फैसले लिए हैं जिन्होंने अपने कमाने वाले को आतंकवाद में खो दिया है। “अगर कोई पीड़ित परिवार अपनी जमीन पर फिर से ज़िंदगी बसाना चाहता है, तो हम उन्हें पैसे से मदद करेंगे और इसे कामयाब करने में मदद करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने सोशल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ भी टाई-अप किया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि बिना घरों वाले परिवार पीछे न छूट जाएं। हालात को “दर्दनाक” बताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि कुपवाड़ा और श्रीनगर में कई परिवारों ने अपनी कहानियां शेयर की हैं और प्रशासन वादों के बजाय एक्शन लेने के लिए वचनबद्ध है।