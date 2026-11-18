डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर लतीफ अहमद भट ढेर हो चुका है। बुधवार को शुरू हुई मुठभेड़ में आतंकी को जवानों ने चारों ओर से घेर लिया। शरण लेने के लिए वह मस्जिद में जा छिपा। सुरक्षाबलों ने जब उससे सरेंडर के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद जवानों ने उसे मार गिराया।

कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में मुठभेड़ स्थल से आतंकी का शव और हथियार मिलने की पुष्टि की। उन्होंने लिखा, 'मुठभेड़ स्थल से एक आतंकी का शव और एक हथियार बरामद किया गया है। अगले पोस्ट में आतंकियों को चेतावनी देते हुए लिखा, 'तुम भाग तो सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते।'

पुलिस सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन के दौरान भट एक मस्जिद के अंदर फंस गया था। सुरक्षाबलों ने उससे कई बार सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। ऑपरेशन के दौरान मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुलगाम के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) अनायत अली चौधरी ने बुधवार को बताया कि इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में एक एनकाउंटर के दौरान मस्जिद को नुकसान से बचाने के लिए संयम बरता गया। मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि यह एनकाउंटर जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों को मिली पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। उन्होंने कहा... जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों की बेहतर योजना और आपसी तालमेल से मिली पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ। सुरक्षाबलों ने उस इलाके को सफलतापूर्वक घेर लिया, जहां लतीफ नाम का एक स्थानीय आतंकवादी फंसा हुआ था। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब आतंकवादी ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। करीब पौने तीन बजे, आतंकवादी ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मस्जिद को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षाबलों ने पूरे ऑपरेशन के दौरान बहुत संयम बरता। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, सुरक्षाबलों ने घेरे के अंदर मौजूद मस्जिद को बचाने के लिए बहुत संयम रखा। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन किया और धैर्य व सावधानीपूर्वक योजना बनाकर स्थिति को संभाला।

बिना किसी नुकसान के ऑपरेशन को दिया गया अंजाम: एसएसपी एसएसपी ने कहा, 'इस ऑपरेशन का मकसद उसे (आतंकी को) बाहर निकालना या बिना किसी नुकसान के उसे बेअसर करना था ताकि मस्जिद को कम से कम या बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचे।