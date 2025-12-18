Language
    कश्मीर में तेंदुए का कहर, 7 भेड़ें मारी, 5 वर्षीय बच्ची की मौत; हमले से स्थानीय निवासियों में दहशत

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:46 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में तेंदुए के हमले से दहशत फैल गई है। एक दर्दनाक घटना में, तेंदुए ने एक 5 वर्षीय बच्ची को मार डाला और सात भेड़ों को भी अपना शि ...और पढ़ें

    अनंतनाग में भी तेंदुए की तलाश जारी है। 

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के शिवा गांव और दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में तेंदुए के हमले की दो अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। बारामूला में तेंदुए ने 7 भेड़ों को मार दिया और कई अन्य को घायल कर दिया, जबकि अनंतनाग में 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। दोनों घटनाओं में वन्यजीव विभाग की टीमें तेंदुए की तलाश में जुटी हुई हैं। 

    उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के बाहरी इलाके में स्थित शिवा गांव में बुधवार देर रात उस समय दहशत फैल गई जब एक तेंदुए ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम सात भेड़ें मारी गईं और कई अन्य घायल हो गईं। 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार जंगली जानवर रात के समय स्थानीय नागरिक शौकत अहमद डार के भेड़शाला में घुस गया और कई पशुओं को नौच डाला। उन्होंने कहा, मौके पर ही सात भेड़ें मृत पाई गईं, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस घटना से स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई है, जिन्होंने वन्यजीव विभाग से अपील की है कि वे इलाके में टीमें तैनात करें और पिंजरे लगाएं ताकि तेंदुए को और अधिक नुकसान पहुंचाने से पहले पकड़ा जा सके। 

    इस बीच, वन्यजीव विभाग की एक टीम घटना के तुरंत बाद गांव पहुंची और जंगली जानवर को तलाश करने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। बता देते हैं कि दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में भी तंदुए ने एक पांच र्वषीय बच्ची पर हमला कर मार डाला।

    वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में तेंदुए ने 5 वर्षीय बच्ची पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पीड़िता की पहचान खुशबू पुत्री रियाज़ अहमद पसवाल निवासी गालन अनंतनाग के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार देर शाम उस समय घटी जब उक्त बच्ची शौच के लिए अपने प्रांगण में निकली कि इसी बीच उस पर अचानक वहां घुसे तेंदुएं ने हमला कर दिया। 

    उसकी चीख पुकार सुन जब तक उसके परिजन व आसपास के लोग उसे बचाने के लिए तेंदुएं ने उसे अपना निवाली बना लिया था। बाद में उसका शव उसके घर से थोड़ी दूरी पर पाया गया।घटना के बाद स्थानीय अधिकारी और वन्यजीव अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। अंतिम सूचनाएं प्राप्त होने तक तेंदुए की तलाश जारी थी।