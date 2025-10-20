Language
    लेह में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने धूमधाम से मनाई दीवाली, हिंदू महासभा ने की सादगी और 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अपील

    By Vivek Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:37 AM (IST)

    लेह में, उपराज्यपाल ने अधिकारियों के साथ दीपावली मनाई और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। हिंदू महासभा ने हाल की घटनाओं के कारण सादगी से दिवाली मनाने की अपील की है। लोगों से पटाखे न चलाने और केवल दीप जलाकर प्रार्थना करने का आग्रह किया गया है। वासुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत का पालन करने का संदेश दिया गया है।

    Hero Image

    लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रविवार को लेह में उपराज्यपाल सचिवालय में दीपावली मनाई (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रविवार को लेह में उपराज्यपाल सचिवालय में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ दीपावली मनाई। उपराज्यपाल ने मिठाइयां बांटने के साथ लद्दाख के लोगों के उज्जवल, शांतिपूर्ण व समृद्ध भविष्य की कामना की। उपराज्यपाल ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार आशा, सौहार्द व अच्छाई की विजय का प्रतीक है।

    उन्होंने कहा कि प्रशासन लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव संजीत रोड्रिग्स व अन्य कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपराज्यपाल ने लोगों से एकजुट रहकर क्षेत्र के विकास में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया।

    लद्दाख के लेह जिले में हिंदू महासभा ने रविवार को जारी एक अपील में लोगों से इस वर्ष दीपावली पर्व को सादगी से मनाने की अपील की है। यह निर्णय हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में हुई दुखद घटनाओं में चार लोगों की मृत्यु के प्रति शोक व संवेदना व्यक्त करते हुए लिया गया है। इससे पहले हिंदू महासभा ने इस बार लेह जिले में दशहरे का त्यौहार भी नही मनाया था।

    महासभा ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि समाज के सदस्य दीपावली पर केवल दीप जलाकर व प्रार्थना कर इस उत्सव मनाएं। उन्होंने लोगों से पटाखे व आतिशबाजी चलाने से परहेज करने के लिए कहा है। अपील में कहा गया है कि वासुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के तहत सभी से करुणा, एकता व सामूहिक सद्भाव का संदेश फैलाने का आग्रह किया गया है।