लेह में उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने धूमधाम से मनाई दीवाली, हिंदू महासभा ने की सादगी और 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अपील

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रविवार को लेह में उपराज्यपाल सचिवालय में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ दीपावली मनाई। उपराज्यपाल ने मिठाइयां बांटने के साथ लद्दाख के लोगों के उज्जवल, शांतिपूर्ण व समृद्ध भविष्य की कामना की। उपराज्यपाल ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार आशा, सौहार्द व अच्छाई की विजय का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन लद्दाख के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव संजीत रोड्रिग्स व अन्य कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। उपराज्यपाल ने लोगों से एकजुट रहकर क्षेत्र के विकास में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया।

लद्दाख के लेह जिले में हिंदू महासभा ने रविवार को जारी एक अपील में लोगों से इस वर्ष दीपावली पर्व को सादगी से मनाने की अपील की है। यह निर्णय हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में हुई दुखद घटनाओं में चार लोगों की मृत्यु के प्रति शोक व संवेदना व्यक्त करते हुए लिया गया है। इससे पहले हिंदू महासभा ने इस बार लेह जिले में दशहरे का त्यौहार भी नही मनाया था।