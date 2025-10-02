Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेह में हिंसा के 8 दिन बाद स्कूल-दुकानें खुलीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल; धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हालात

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:39 PM (IST)

    लेह ज़िला मजिस्ट्रेट ने आठवीं कक्षा तक के स्कूल और दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं। सार्वजनिक परिवहन को भी अनुमति दी गई है। हालाँकि लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं नौवें दिन भी बंद हैं जिससे निवासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। 24 सितंबर को हुई घटना के बाद जिसमें चार नागरिक मारे गए थे लद्दाख में तनाव व्याप्त है और पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    लेह में हिंसा के 8 दिन बाद स्कूल-दुकानें खुलीं (फाइल फोटो)

    डिजिल डेस्क, लेह। लेह ज़िला मजिस्ट्रेट ने दुकानें और स्कूल/कक्षाएँ 8वीं तक खोलने के आदेश दिए हैं। 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सार्वजनिक परिवहन/छोटी बसों को भी अनुमति दी जाएगी। वहीं लेह में लगातार नौवें दिन भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिससे निवासियों और व्यापारियों की परेशानी और बढ़ गई है। इस बीच, पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि दर्जनों लोग अभी भी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। चल रही जांच में कई नाम सामने आए हैं और सुरक्षा एजेंसियां कथित तौर पर उन लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर हिंसा भड़काने या उसमें भाग लेने का संदेह है।

    आपको बता दें कि 24 सितंबर की घटना, जिसमें चार नागरिक, खारनाक के जिग्मेट दोरजे, हनु के रिनचेन दादुल, इगू के स्टैनज़िन नामगेल और स्कर्बुचन के त्सावांग थारचिन पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे, ने पूरे लद्दाख में व्यापक आक्रोश और राजनीतिक उथल-पुथल पैदा कर दी है।