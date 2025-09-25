Language
    Leh Violance: लेह में हिंसा के बाद तनावपूर्ण रहा माहौल, कारगिल में पूर्ण बंद; अब तक क्या-क्या हुआ?

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:32 PM (IST)

    लेह में कर्फ्यू के बीच माहौल शांत पर तनावपूर्ण रहा। कारगिल में पूर्ण बंद रहा। पुलिस ने पूछताछ के लिए लगभग 48 लोगों को हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता फुंतसोग स्टैंजिन को भी हिरासत में लिया गया है। लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है। कारगिल में बंद का आह्वान लेह में हुई हिंसा के विरोध में किया गया।

    लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने निराशा जताई थी (फाइल फोटो)

    जागरण टीम, लेह। लद्दाख में गुरुवार को लेह जिला व साथ सटे क्षेत्रों में कर्फ्यू और कारगिल व आसपास के इलाकों में पूर्ण बंद से सामान्य जनजीवन ठप रहा। लेह में हिंसा के अगले दिन शांति के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। पुलिस ने पूछताछ के लिए करीब 48 लोगों को हिरासत में लिया है।

    कांग्रेस नेता और पार्षद फुंतसोग स्टैंजिन सेपाग को भी हिरासत में लेने की सूचना है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आरोप है कि कांग्रेस नेता के एक भाषण के बाद हिंसा फैली थी। लद्दाख में विभिन्न संगठन लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं।

    इस आंदोलन का लेह अपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) मिलकर नेतृत्व कर रहे हैं। एलएबी ने इसी क्रम में भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसका नेतृत्व सोनम वांगचुक कर रहे थे।

    हिंसा में हुई थी 4 लोगों की मौत

    बुधवार को लेह में आंदोलन के दौरान हिंसा फैल गई। हिंसा में चार लोगों की मौत और 89 घायल हो गए थे। गुरुवार को कारगिल में बंद का आह्वान केडीए ने लेह में हुई हिंसा व उसमें चार लोगों की मौत और लेह निवासियों के साथ अपना समर्थन जताने के लिए किया था।

    लेह के इन इलाकों में लगा कर्फ्यू

    लेह से मिली जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय और उसके साथ सटे इलाकों में बुधवार शाम से ही कर्फ्यू जारी है। पूरे इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रही। उधर, कारगिल में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहे। केडीए के नेता सज्जाद करगिली ने कहा कि हम लेह में अपने भाइयों के साथ एकजुट हैं।

    हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इस बीच, लेह अपेक्स बाडी ने लेह में हुई हिंसा को अराजकता फैलाने का एक षड्यंत्र बताए जाने पर उपराज्यपाल प्रशासन की आलोचना की है। एलएबी ने कहा कि केंद्र सरकार लद्दाखियों की लगातार उपेक्षा करते हुए उनकी तर्कसंगत मागों को टाल रही है।