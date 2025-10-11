डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हदसा हो गया। दरअसल, एक एसयूवी भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे कम से कम सात लोग घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि यह एसयूवी किश्तवाड़ शहर की ओर जा रही थी, तभी सिगड़ी-बलाना संपर्क मार्ग पर एक पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया जिससे गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को किश्तवाड़ जिला अस्पताल लेकर जाया गया है।