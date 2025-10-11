J&K Accident: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण सड़क हादसा, भूस्खलन की चपेट में आई एसयूवी; सात लोग घायल
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक एसयूवी भूस्खलन की चपेट में आने से सात लोग घायल हो गए। यह हादसा सिगड़ी-बलाना संपर्क मार्ग पर हुआ, जहां एक पहाड़ी का हिस्सा ढह गया और एसयूवी दब गई। सूचना मिलते ही बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हदसा हो गया। दरअसल, एक एसयूवी भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे कम से कम सात लोग घायल हो गए।
अधिकारियों ने बताया कि यह एसयूवी किश्तवाड़ शहर की ओर जा रही थी, तभी सिगड़ी-बलाना संपर्क मार्ग पर एक पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया जिससे गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को किश्तवाड़ जिला अस्पताल लेकर जाया गया है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
