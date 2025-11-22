'दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को किसी धर्म से जोड़ना गलत', ताहिर चौधरी बोले- यह एक सुनियोजित आतंकी हमला था
जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता ताहिर चौधरी ने लाल किला हमले को आतंकी हमला बताया और कहा कि इसका मकसद भारत को निशाना बनाना था। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इसे सांप्रदायिक रंग न दें। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि यह हमला भारत की राष्ट्रीय पहचान पर हमला था, जिसका उद्देश्य देश को अस्थिर करना था।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता ताहिर चौधरी ने कहा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुआ धमाका एक सुनियोजित आतंकी हमला था, जिसका मकसद भारत को निशाना बनाना था। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने वाले भ्रामक नैरेटिव से दूर रहें।
चौधरी ने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इस मामले में यूएपीए सहित कड़े प्रावधान लागू करना पूरी तरह उचित और आवश्यक है। धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि पुलवामा से हुई गिरफ्तारियों सहित कई गिरफ्तारियां यह दिखाती हैं कि यह हमला न तो अचानक था और न ही बिना योजना के।
यह एक भीड़भाड़ वाले इलाके में भारत की राष्ट्रीय पहचान को निशाना बनाकर किया गया योजनाबद्ध हमला था। चौधरी ने उन लोगों की कड़ी आलोचना की जो इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमले का लक्ष्य न हिंदू थे, न मुस्लिम। आतंकियों ने भारत को निशाना बनाया। आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, और इसे किसी समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय से जोड़ना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि लाल किले को निशाना बनाना अपने आप में एक संदेश है। लाल किला हमारे लोकतंत्र और एकता का प्रतीक है।
इसके पास धमाका करना राष्ट्र को अस्थिर करने का प्रयास था, न कि किसी धार्मिक उकसावे का हिस्सा। प्रवक्ता ने कहा कि विस्फोटक की प्रकृति, तरीके और समय-सारिणी से यह साफ है कि यह एक संगठित ऑपरेशन था, जिसका उद्देश्य केवल भय फैलाना था। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकी नेटवर्क के खिलाफ है। भारत को एकजुट रहना होगा।
चौधरी ने कहा कि यह घटना देश के सामने मौजूद खतरे की याद दिलाती है, लेकिन भारत की दृढ़ता को भी साबित करती है। दिल्ली आगे बढ़ चुकी है, लेकिन भूली नहीं है। और भारत उन लोगों को माफ नहीं करेगा जिन्होंने हमारे जज्बे पर हमला करने की कोशिश की। न्याय अवश्य मिलेगा—निर्भीक, निष्पक्ष और बिना देरी के।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।