    दीपावली पर रोशनी से लाल चौक सराबोर, दीयों से लिखा 'ऑपरेशन सिंदूर'

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:13 PM (IST)

    आज पूरे देश में दीवाली की धूम है, लेकिन इस बार जम्मू-कश्मीर में यह त्योहार खास है। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने हर्षोल्लास के साथ दीवाली मनाई। लाल चौक रोशनी से जगमगा उठा, जहाँ दीयों से 'ऑपरेशन सिंदूर' लिखा गया। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और एकता का संदेश फैलाया।

    दीपावली पर रोशनी से लाल चौक सराबोर। फोटो जागरण

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। आज देशभर में दीवाली की धूम है। पूरे देश में धूमधाम से दीवाली का त्योहार मनाया गया। इस बार जम्मू-कश्मीर में दीवाली का त्योहार बेहद खास रहा। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया।

    पूरा लाल चौक रोशनी से जगमगा उठा। दीयों से शहर को रोशन कर ऑपरेशन सिंदूर लिखा। दीये से ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ बेहद आकर्षक और सुंदर लग रहा है। लोगों ने एक दूसरे को बधाई और एकता का संदेश देकर दीपावली का त्योहार मनाया।