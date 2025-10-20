दीपावली पर रोशनी से लाल चौक सराबोर, दीयों से लिखा 'ऑपरेशन सिंदूर'
आज पूरे देश में दीवाली की धूम है, लेकिन इस बार जम्मू-कश्मीर में यह त्योहार खास है। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने हर्षोल्लास के साथ दीवाली मनाई। लाल चौक रोशनी से जगमगा उठा, जहाँ दीयों से 'ऑपरेशन सिंदूर' लिखा गया। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और एकता का संदेश फैलाया।
पूरा लाल चौक रोशनी से जगमगा उठा। दीयों से शहर को रोशन कर ऑपरेशन सिंदूर लिखा। दीये से ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ बेहद आकर्षक और सुंदर लग रहा है। लोगों ने एक दूसरे को बधाई और एकता का संदेश देकर दीपावली का त्योहार मनाया।
