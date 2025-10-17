Ladakh Violence: लद्दाख हिंसा की होगी न्यायिक जांच, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी जिम्मेदारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली/लेह। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान लेह में हुई हिंसा की जांच करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सेवानिवृत जिला और सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह परिहार न्यायिक सचिव के रूप में और आईएएस तुषार आनंद प्रशासनिक सचिव में उनकी मदद करेंगे।

बता दें कि 24 सितंबर को लेह में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार लोग मारे गए थे और लगभग 90 घायल हो गए थे। लेह एपेक्स कमेटी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस हिंसा की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। गृह मंत्रालय की जारी अधिसूचना के मुताबिक न्यायाधीश बीएस चौहान 24 सितंबर को कानून व्यवस्था को लेकर उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति के कारणों की भी पड़ताल करेगी।