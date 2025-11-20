Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुपवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो संदिग्धों से पूछताछ पर चलाए ऑपरेशन में पिस्टल, गोला-बारूद और हेरोइन बरामद

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    कुपवाड़ा पुलिस ने दो संदिग्धों से पूछताछ के बाद एक ऑपरेशन में पिस्टल, गोला-बारूद और हेरोइन बरामद की। पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। संदिग्धों ने पूछताछ में हथियार और नशीले पदार्थों की जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापा मारा और बरामदगी की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले के कलमाबाद इलाके में पुलिस ने एक पिस्टल, गोला-बारूद और हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया। यह बरामदगी SOG हंदवाड़ा द्वारा पहले तोड़फोड़ से जुड़ी पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए दो लोगों के खुलासे के बाद की गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूछताछ के आधार पर डीएसपी ऑपरेशंस क्रालगुंड की देखरेख में पुथवारी नौगाम के पास चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान यह हथियार व नशीला पदार्थ बरामद किया गया। 

    अधिकारियों ने कहा कि कुछ दिन पहले एक ही इलाके के दो लोगों लतीफ अहमद खान और शाहनवाज अहमद खान को चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ले जाया गया था। उनके खुलासे के आधार पर एक जॉइंट पुलिस टीम ने नाला मावर के पास के इलाके से एक पिस्टल, एक मैगजीन, सात राउंड और लगभग 890 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया। 

    पुलिस ने बताया कि कलमाबाद पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट और इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस पूछताछ के आधार पर आगे और भी तलाशी अभियान जारी रह सकते हैं।