जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में लैंडमाइन ब्लास्ट में हवलदार बलिदान, सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के पुताहा खान गली सेक्टर में एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, एक हवलदार शहीद हो गए। सुरक्षाबलों ने इ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सोमवार देर रात लैंडमाइन ब्लास्ट में घायल हुए आर्मी के एक जवान ने मंगलवार सुबह दम तोड़ दिया। जवान की पहचान 13 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के हवलदार जुबैर अहमद के तौर पर हुई है।
अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान सेना का एक गश्ती दल जब कुपवाड़ा के पुताहा खान गली सेक्टर से गुजर रहा था। तभी जुबैर अहमद का पांव वहां बिछाई गई लैंडमाइन पर पड़ गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
टीम में शामिल अन्य जवानों ने जुबैर को घायल अवस्था में वहां से उठाया और तुरंत नजदीक अस्पताल ले गए। वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डाॅक्टरों ने प्राथमिक उपचार प्रदान करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत ड्रगमुल्ला के मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद मंगलवार सुबह हवालदार ने इलाज के दौरान जख्मों का ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया।
अधिकारियों ने बताया कि जिस इलाके में ब्लास्ट हुआ, वह पहले भी आतंकी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। संवेधनशील बना हुआ है। इस घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
हवलदार जुबैर के बलिदान को सलाम करते हुए उनके साथियों और अधिकारियों ने कहा कि वह एक बहादुर और निडर जवान थे, जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान गंवाई। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हवलदार जुबैर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा।
