जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एनकाउंटर में दो आतंकी ढेर

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में जवानों का सामना आतंकियों से हुआ। इस बीच मुठभेड़ में जवानों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। 7 नवंबर को, घुसपैठ की कोशिश के संबंध में एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और तुरंत सावधान हो गए और उन्हें घेर लिया जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मौजूदा समय में इलाके में मुठभेड़ जारी है।