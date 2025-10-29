Language
    जम्मू-कश्मीर के हंडवाड़ा में विस्फोट, खाली मैदान में क्रिकेट खेलते समय बम फटा; चार घायल युवक जीएमसी में भर्ती

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:03 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक रहस्यमय विस्फोट में चार लड़के घायल हो गए। यह घटना हंदवाड़ा के तूतीगुंड गाँव में हुई, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। घायलों की पहचान उजैर ताहिर, साजिद राशिद, हाजिम शब्बीर और ज़ेयान ताहिर के रूप में हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

    जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 'विस्फोट' में 4 लड़के घायल (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में बुधवार को एक मैदान में हुए विस्फोट में चार किशोर घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर,विस्फोट के कारणों की जांच शुरु कर दी है। शुरुआती जांच के मुताबिक, मैदान में कोई पुराना लावारिस विस्फोटक पड़ा हुआ था,जिसमें धमाका हुआ है।

    मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे

    हंदवाड़ा से मिली जानकारी के अनुसार, तूतीगुंड कुलनगाम में जिला पुलिस लाइन से कुछ ही दूरी पर स्थित एक मैदान मे हुआ है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर बाद मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे।

    उसी दौरान वहां धमाका हुआ। धमाकाे की आवाज सुनकर आस पास मौजूद ग्रामीणव सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां घायल पड़े चार लड़कों को निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया।

    घायलो की पहचान उज़ैर ताहिर पुत्र ताहिर अहमद बट ,साजिद राशिद पुत्र अब्दुल राशिद सोफी, हाजिम शब्बीर पुत्र शब्बीर अहमद बेग और जैयान ताहिर पुत्र ताहिर अहमद के रूप में हुई है। यह चारो तूतीगुंड कुलनगाम के रहने वाले हैं।