कुलगाम में दो नाबालिग के लापता होने से इलाके में फैली सनसनी, दो घंटों के बाद अनंताग से बरामद
कुलगाम में दो नाबालिगों के लापता होने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। दोनों बच्चे कुछ घंटों पहले लापता हो गए थे, जिससे उनके परिवार और स्थानीय लोगों में चि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी पाईन इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब इलाके के दो नाबालिग बच्चों के लापता होने की सूचना मिली।
कैमू पुलिस स्टेशन की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और लापता बच्चों के परिजनों से बातचीत की। परिवार ने बताया कि उनकी सात साल की बच्ची अपने घर से साइकिल पर निकली और फिर वापस नहीं लौटी। उन्होंने बताया कि यह घटना सुबह लगभग 10:00 बजे के करीब है। पुलिस उस समय सकते में आ गई जब जांच के दौरान उन्हें पता चला कि बच्ची के साथ लगभग 13 वर्षीय उसका चचेरा भाई भी घर से लापता है।
पहले दोनों घर पर खेल रहा थे और उसके बाद दोनों ही अपने-अपने साइकिलों पर घर से निकल गए और लापता हो गए। बयान में कहा गया कि परिवार ने रिश्तेदारों के बीच खोजबीन की लेकिन दोनों बच्चे नहीं मिले। परिवार द्वारा फेसबुक पर मदद की अपील करने के बाद, कुछ अज्ञात लोगों ने फिरौती की मांग करते हुए उन्हें गुमराह करने की कोशिश भी की।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी कुलगाम ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया। अधिकारी ने बताया कि टीम ने सभी उपलब्ध सुरागों का पीछा किया। जहां तक कि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण भी किया। नाबालिगों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए तकनीकी सहायता का पूरा इस्तेमाल किया गया।
उन्होंने बताया कि त्वरित और समन्वित प्रयासों के माध्यम से, पुलिस टीम ने घटना की सूचना मिलने के दो घंटे के भीतर अनंतनाग के जंगलात मंडी में दोनों बच्चों का सफलतापूर्वक पता लगा लिया और उनकी सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों बच्चों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया।
एसएसपी कुलगाम ने आम जनता से अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और ऐसे मामलों की सूचना बिना देरी किए पुलिस को देने की अपील की। उन्होंने मीडियाकर्मियों से भी ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय नाबालिगों की तस्वीरें, पहचान या कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से सख्ती से परहेज करने का आग्रह किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।