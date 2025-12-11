कुलगाम में दो नाबालिग के लापता होने से इलाके में फैली सनसनी, दो घंटों के बाद अनंताग से बरामद

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी पाईन इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब इलाके के दो नाबालिग बच्चों के लापता होने की सूचना मिली। कैमू पुलिस स्टेशन की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और लापता बच्चों के परिजनों से बातचीत की। परिवार ने बताया कि उनकी सात साल की बच्ची अपने घर से साइकिल पर निकली और फिर वापस नहीं लौटी। उन्होंने बताया कि यह घटना सुबह लगभग 10:00 बजे के करीब है। पुलिस उस समय सकते में आ गई जब जांच के दौरान उन्हें पता चला कि बच्ची के साथ लगभग 13 वर्षीय उसका चचेरा भाई भी घर से लापता है।

पहले दोनों घर पर खेल रहा थे और उसके बाद दोनों ही अपने-अपने साइकिलों पर घर से निकल गए और लापता हो गए। बयान में कहा गया कि परिवार ने रिश्तेदारों के बीच खोजबीन की लेकिन दोनों बच्चे नहीं मिले। परिवार द्वारा फेसबुक पर मदद की अपील करने के बाद, कुछ अज्ञात लोगों ने फिरौती की मांग करते हुए उन्हें गुमराह करने की कोशिश भी की।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी कुलगाम ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया। अधिकारी ने बताया कि टीम ने सभी उपलब्ध सुरागों का पीछा किया। जहां तक कि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण भी किया। नाबालिगों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए तकनीकी सहायता का पूरा इस्तेमाल किया गया।

उन्होंने बताया कि त्वरित और समन्वित प्रयासों के माध्यम से, पुलिस टीम ने घटना की सूचना मिलने के दो घंटे के भीतर अनंतनाग के जंगलात मंडी में दोनों बच्चों का सफलतापूर्वक पता लगा लिया और उनकी सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों बच्चों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया।