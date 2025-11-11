दक्षिण कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश नाकाम, एक किलोग्राम चरस के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने एक वाहन से 1.1 किलोग्राम चरस बरामद की और एक नेपाली नागरिक ललित गिरि को गिरफ्तार किया। वह शिमला से लद्दाख जा रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस ने आज मंगलवार को मीर बाजार के अलस्टॉप चौक पर एक वाहन को रोका और जब उसमें रखे सामान की तलाशी ली तो डिब्बे से 1.1 किलोग्राम चरस बरामद की। इस दौरान एक नेपाली निवासी को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के एक बयान के अनुसार, आरोपी की पहचान नेपाल के जाझर कोट के रहने वाले 23 वर्षीय ललित गिरि पुत्र नरेंद्र गिरि के रूप में हुई है। वह कारगिल निवासी मोहम्मद कासिम के पुत्र असद उल्लाह द्वारा संचालित JK07-5482 पंजीकरण संख्या वाले वाहन में यात्रा कर रहा था।
मौके पर ही प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर ली गई और ललित गिरि को हिरासत में ले लिया गया। बयान में आगे कहा गया कि अपराध में शामिल वाहन को भी जब्त कर लिया गया है।
काजीगुंड पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 239/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ड्रग नेटवर्क के आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी गई है।
प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी लगभग छह दिन पहले भारत आया था, शिमला से प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त की थी और ड्रग तस्करी के लिए लद्दाख जा रहा था। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।
कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनायत अली चौधरी (आईपीएस) ने कहा कि कुलगाम पुलिस ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पुलिस ने जनता से सहयोग करने और त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए मादक पदार्थों की तस्करी या मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करने का आग्रह किया है।
