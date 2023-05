G20 Summit: जम्मू कश्मीर की सुंदरता के कायल हुए कोरिया के राजदूत, कहा- "कश्मीर की आबोहवा में ही रुमानियत है"

श्रीनगर, एजेंसी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे जी-20 पर्यटन कार्यसमूह सम्मेलन का दूसरा दिन है। इस दौरान कोरिया के राजदूत चांग जेबोक ने कहा कि कश्मीर की आबोहवा में ही रुमानियत है, यहां पहुंचकर एक अलग ही अनुभव होता है। कोरिया के लोग यहां आना चाहेंगे। इसके लिए भारत और कोरिया आगे मिलकर काम कर सकते हैं।

रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राजदूत ने कहा कि भारत और कोरिया दोनों ही देशों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए फिल्म निर्माता आएं, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।

इसके लिए सांस्कृति आदान-प्रदान की गतिविधियां मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि भारत को जी-20 की अध्यक्षता के लिए कोरिया ने पूरा समर्थन और सहयोग दिया है। किसी भी विषय विशेष पर हर राष्ट्र की अपनी नीतियां होती हैं और जहां तक जी-20 का सवाल है, कोरिया पूरी तरह से भारत का समर्थन करता है।

तो वहीं सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वांग ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश और सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, "भारत में हमारा कुल निवेश लगभग 140 बिलियन डॉलर है और ये लगातार बढ़ रहा है। हम निवेश और विकास के नए क्षेत्र तलाश रहे हैं।"

Srinagar, J&K | Singapore continues to be the biggest investor in India. Cumulatively we have $ 140 billion of investment in India which is growing day by day, and we are looking for new areas of investment and growth: Simon Wong, High Commissioner of Singapore in India on 3rd… pic.twitter.com/kCcdT0l1II