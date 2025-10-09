कोकरनाग में मिला हिमस्खलन में लापता हुए जवान का शव, दूसरे सैनिक की तलाश में दिन-रात एक कर रही सेना

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के गडूल कोकरनाग में एक आतंकरोधी अभियान के दौरान हिमस्खलन में लापता हुए दो सैन्यकर्मियों में से एक का पार्थिव शरीर गुरूवार को बचावकर्मियों ने तलाश कर लिया। दूसरे लापता जवान की तलाश जारी है।

उल्लेखनीय है कि कोकरनाग के अहलन गडूल में आतंकियों को देखे जाने की सूचना के आधार पर गत मंगलवार को पुलिस व सेना के एक संयुक्त कार्यदल ने तलाशी अभियान चलाया था। जिस इलाके में यह तलाशी अभियान चलाया गया था, वह काफी ऊंचाई वाला एक दुर्गम इलाका है।

यह इलाका जम्मू प्रांत के जिला डोडा औ किश्तवाड़ के साथ सटा हुआहै। जब यह अभियान जारी था तो वहां भारी हिमपात के साथ हिमस्खलन भी हुआ । इस दौरान अन्य जवान तो वहां से सुरक्ष्ज्ञित निकलने में कामयाब रहे,लेकिन दो जवान लापता हो गए थे। इनमें एक अग्निवीर है और एक हवालदार हैं।

संबधित अधिकारियों ने बताया कि लापता जवानों का पता लगाने के लिए तत्काल एक राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। सेना के बजावकर्मी आवश्यक साजो सामान,बर्फ के नीचे दबे किसी भी इंसान,जानवर और विस्फोटकों का पता लगाने में समर्थ सेंसरों व खोजी कुत्तों के साथ लापता जवानों की तलाश में जुटे। लापता जवानों का पता लगाने के लिए हेलीकाप्टर और ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं।