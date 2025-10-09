Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोकरनाग में मिला हिमस्खलन में लापता हुए जवान का शव, दूसरे सैनिक की तलाश में दिन-रात एक कर रही सेना

    By Naveen Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:49 PM (IST)

    कश्मीर के कोकरनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान हिमस्खलन में लापता हुए दो सैन्यकर्मियों में से एक का पार्थिव शरीर मिला है। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान भारी बर्फबारी और हिमस्खलन हुआ, जिसमें दो जवान लापता हो गए थे। सेना के बचावकर्मी विशेष उपकरणों से लापता जवानों की तलाश में जुटे थे। दूसरे जवान की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कोकरनाग में हिमस्खलन में लापता हुए दो सैन्यकर्मियों में से एक का पार्थिव शरीर मिला है (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के गडूल कोकरनाग में एक आतंकरोधी अभियान के दौरान हिमस्खलन में लापता हुए दो सैन्यकर्मियों में से एक का पार्थिव शरीर गुरूवार को बचावकर्मियों ने तलाश कर लिया। दूसरे लापता जवान की तलाश जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उल्लेखनीय है कि कोकरनाग के अहलन गडूल में आतंकियों को देखे जाने की सूचना के आधार पर गत मंगलवार को पुलिस व सेना के एक संयुक्त कार्यदल ने तलाशी अभियान चलाया था। जिस इलाके में यह तलाशी अभियान चलाया गया था, वह काफी ऊंचाई वाला एक दुर्गम इलाका है।

    यह इलाका जम्मू प्रांत के जिला डोडा औ किश्तवाड़ के साथ सटा हुआहै। जब यह अभियान जारी था तो वहां भारी हिमपात के साथ हिमस्खलन भी हुआ । इस दौरान अन्य जवान तो वहां से सुरक्ष्ज्ञित निकलने में कामयाब रहे,लेकिन दो जवान लापता हो गए थे। इनमें एक अग्निवीर है और एक हवालदार हैं।

    संबधित अधिकारियों ने बताया कि लापता जवानों का पता लगाने के लिए तत्काल एक राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। सेना के बजावकर्मी आवश्यक साजो सामान,बर्फ के नीचे दबे किसी भी इंसान,जानवर और विस्फोटकों का पता लगाने में समर्थ सेंसरों व खोजी कुत्तों के साथ लापता जवानों की तलाश में जुटे। लापता जवानों का पता लगाने के लिए हेलीकाप्टर और ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

    आज दोपहर बाद जवानों ने एक स्थान पर बर्फ में एक जवान को अचेतावस्था में पड़े देखा। उन्होंने जब उसकी मौके पर जांच की तो वह दम तोड़ चुका था।उसके पास उसका पिट्ठू बैग और हथियार व अन्य साजो सामान भी था। बचावकर्मियों ने जवान का पार्थिव शरीर व उसका सामान निकटवर्ती सैन्य शिविर में शाम को पहुंचाया। संबधित अधिकारियों ने उक्त बलिदानी जवान की पहचान की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने बताया कि दूसरे लापता जवान की तलाश जारी हैऔर उसके भी वहीं कहीं आस पास ही होने की संभावना है।