कश्मीर में सिनेमा कल्चर पटरी पर वापस लाने की पहल शुरू

दिल्ली स्थित सिटारा-जादूज ने दक्षिण कश्मीर में सिनेमा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक महीने तक चलने वाले किड्स फेस्टिवल का आयोजन किया है। बारामूला, शोपियां, पुलवामा और हंदवाड़ा में शुरू हुए इस उत्सव में फिल्म स्क्रीनिंग और संवाद शामिल हैं, जिसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ शिक्षा को जोड़ना है। यह फेस्टिवल नवंबर में चलेगा और इसमें मुफ्त पापकार्न और ऋतिक रोशन की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे एडुटेनमेंट को बढ़ावा मिलेगा।