अब रेल से कश्मीर जाने की राह और होगीआसान. काजीगुंड-बड़गाम रेल लाइन दोहरीकरण शुरू
श्रीनगर के पास काजीगुंड से बडगाम तक रेलवे लाइन को डबल करने का काम जल्द शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी मिलने वाली है। सोपोर-कुपवाड़ा और बारामूला-उरी रेल लाइनों के लिए डीपीआर पहले ही रेलवे बोर्ड को दी जा चुकी है। सरकार जम्मू-कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। काजीगुंड से बडगाम तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा, क्योंकि इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दे दिया गया है और यह अनुमोदन के अंतिम चरण में है। एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि दिवाली से पहले नई दिल्ली में एक हालिया समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की गई थी।
अधिकारी ने कहा, काजीगुंड-बडगाम दोहरीकरण परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और यह बहुत ही अंतिम चरण में है। मंजूरी मिलते ही जमीनी स्तर पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।
इस बीच, अधिकारी ने बताया कि सोपोर-कुपवाड़ा और बारामूला-उरी को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइनों के लिए डीपीआर पहले ही रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि शोपियां और पहलगाम मार्गों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और आने वाले महीनों में प्रस्तुत किए जाएंगे।
अधिकारी ने कहा, सरकार बेहतर परिवहन, पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर में रेलवे संपर्क का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
