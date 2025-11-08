अब रेल से कश्मीर जाने की राह और होगीआसान. काजीगुंड-बड़गाम रेल लाइन दोहरीकरण शुरू

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। काजीगुंड से बडगाम तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा, क्योंकि इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दे दिया गया है और यह अनुमोदन के अंतिम चरण में है। एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि दिवाली से पहले नई दिल्ली में एक हालिया समीक्षा बैठक के दौरान यह घोषणा की गई थी।

अधिकारी ने कहा, काजीगुंड-बडगाम दोहरीकरण परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और यह बहुत ही अंतिम चरण में है। मंजूरी मिलते ही जमीनी स्तर पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस बीच, अधिकारी ने बताया कि सोपोर-कुपवाड़ा और बारामूला-उरी को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइनों के लिए डीपीआर पहले ही रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि शोपियां और पहलगाम मार्गों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और आने वाले महीनों में प्रस्तुत किए जाएंगे।