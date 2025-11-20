'स्टीरियोटाइपिंग का शिकार हो रहे कश्मीरी', MLA लोन ने किया सवाल- 'क्यों अपने ही देश में किया जा रहा परेशान?'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रधान सज्जाद लोन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र शासित प्रदेश के बाहर कश्मीरियों की सुरक्षा पक्की करने की अपील की। लोन ने कहा, "कृपया यह पक्का करें कि भारत के किसी भी नागरिक, जिसमें कश्मीरी भी शामिल हैं, को उनके अपने देश में परेशान न किया जाए," और देश भर में उनके साथ हो रही परेशानी की खबरों पर चिंता जताई।

उन्होंने एक बयान में कहा, "पूरे भारत में कश्मीरियों के साथ परेशान किए जाने की खबरें आ रही हैं। दुर्भाग्य से, कश्मीरियों के बारे में स्टीरियोटाइपिंग पूरे देश में एक पसंदीदा शौक बन गया है।" हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद लोन ने कहा कि परेशान किए जाने की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में इनकी तीव्रता बढ़ी है। उन्होंने कहा, "यह कोई नया ट्रेंड नहीं है। बस यह पिछले एक दशक में और पुराना हो गया है।"

अपनी सुरक्षा को लेकर हैं चिंतित कश्मीरी परिवारों की चिंता की ओर इशारा करते हुए, लोन ने कहा कि लाखों कश्मीरी बिजनेस, पढ़ाई या दूसरे कामों के लिए देश के दूसरे हिस्सों में हैं। “इन लोगों के परिवार सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान हैं कि कोई बुरी घटना न हो, जिससे उनके अपनों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए।” लोन ने माना कि एक्सट्रीमिज़्म होता है, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि इसे पूरे समुदाय के लिए नहीं माना जाना चाहिए।