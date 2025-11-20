Language
    'स्टीरियोटाइपिंग का शिकार हो रहे कश्मीरी', MLA लोन ने किया सवाल- 'क्यों अपने ही देश में किया जा रहा परेशान?'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के विधायक लोन ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कश्मीरियों को अपने ही देश में क्यों परेशान किया जा रहा है और उन्हें रूढ़िवादी सोच का शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नागरिकों को देश के अन्य हिस्सों में संदेह से देखा जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया ताकि कश्मीरी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो।

    पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रधान सज्जाद लोन ने माना कि एक्सट्रीमिज़्म होता है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रधान सज्जाद लोन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्र शासित प्रदेश के बाहर कश्मीरियों की सुरक्षा पक्की करने की अपील की। 

    लोन ने कहा, "कृपया यह पक्का करें कि भारत के किसी भी नागरिक, जिसमें कश्मीरी भी शामिल हैं, को उनके अपने देश में परेशान न किया जाए," और देश भर में उनके साथ हो रही परेशानी की खबरों पर चिंता जताई।

    उन्होंने एक बयान में कहा, "पूरे भारत में कश्मीरियों के साथ परेशान किए जाने की खबरें आ रही हैं। दुर्भाग्य से, कश्मीरियों के बारे में स्टीरियोटाइपिंग पूरे देश में एक पसंदीदा शौक बन गया है।" 

    हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद लोन ने कहा कि परेशान किए जाने की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में इनकी तीव्रता बढ़ी है। उन्होंने कहा, "यह कोई नया ट्रेंड नहीं है। बस यह पिछले एक दशक में और पुराना हो गया है।" 

    अपनी सुरक्षा को लेकर हैं चिंतित

    कश्मीरी परिवारों की चिंता की ओर इशारा करते हुए, लोन ने कहा कि लाखों कश्मीरी बिजनेस, पढ़ाई या दूसरे कामों के लिए देश के दूसरे हिस्सों में हैं। “इन लोगों के परिवार सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान हैं कि कोई बुरी घटना न हो, जिससे उनके अपनों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए।” लोन ने माना कि एक्सट्रीमिज़्म होता है, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि इसे पूरे समुदाय के लिए नहीं माना जाना चाहिए। 

    हर समाज में कट्टरपंथी पागल होते हैं

    उन्होंने कहा, “हां, हर समाज में कट्टरपंथी पागल होते हैं। लेकिन वे एक अजीब बात हैं।” इस बीच, कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फैयाज ने कश्मीरी वेंडर्स को परेशान करने की घटना के बारे में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से बात की। पीडीपी विधायक ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, “माननीय गवर्नर ने भरोसा दिलाया है कि ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी।”