    आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों को किया जा रहा प्रताड़ित, सज्जाद गनी लोन ने PM मोदी से लगाई सुरक्षा की गुहार

    By Naveen Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:26 PM (IST)

    पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने प्रधानमंत्री मोदी से देश में रह रहे कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फैयाज ने कश्मीरी वेंडरों की परेशानी पर राज्यपाल से बात की। 

    सज्जाद गनी लोन ने PM मोदी से लगाई सुरक्षा की गुहार। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पीपुल्स कान्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दिल्ली समेत देश के विभिन्न भागों में रह रहे कश्मीरियों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लाल किले के पास हुए आत्मघाति हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के बाहर जहां भी कश्मीरी हैं, उन्हें वहां प्रताड़ित करने की सूचनाएं आ रही हैं।

    कश्मीरियों को आतंकी बताकर तंग करना, एक आम बात हो गई है। इस बीच कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फैयाज ने कश्मीरी वेंडर्स को परेशान करने की घटना के बारे में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से बात की। पीडीपी विधायक ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, “माननीय गवर्नर ने भरोसा दिलाया है कि ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी।

    सज्जाद गनी लोन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि देश के विभिन्न भागों में रोजगार कमाने गए कश्मीरियों, पढ़ाई कर रहे छात्रों व अन्य कश्मीरियों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है जब कश्मीरियों को प्रताड़ित किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि जब भी कहीं कोई आतंकी वारदात होती है, या पाकिस्तान-भारत के बीच क्रिकेट मैच होता है, कश्मीरियों को तंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक के दौरान कश्मीरियों को तंग किए जाने, उनके साथ मारपीट की घटनाओं में तेजी आयी है।

    उन्होंने कहा कि इस समय लाखों कश्मीरी बिजनेस, पढ़ाई या दूसरे कामों के लिए देश के दूसरे हिस्सों में हैं। इन लोगों के परिवार सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान हैं कि कोई बुरी घटना न हो, जिससे उनके अपनों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। उन्होंने कहा कि अतिवाद, आतंकवाद होता है और समाज में कुछ पागल होते हैं, लेकिन उनके पागलपन के लिए उनके गु़नाहों के लिए पूरे समाज और कौम को सजा नहीं दी जा सकती।

    उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि कश्मीरियोंने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया। कश्मीरियों ने हमेशा हिंदुस्तान का झंडा उठाया है। कुछेक लोगों के अपराधों की सजा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत के किसी भी नागरिक, जिसमें कश्मीरी भी शामिल हैं, को उनके अपने देश में परेशान न किया जाए।